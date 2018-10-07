القنصل السعودي بإسطنبول: كاميراتنا لم تسجل دخول وخروج خاشقجي من القنصلية

فتح القنصل السعودي في إسطنبول مقر بعثته في مسعى منه لتوضيح أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أربعة أيام ليس في مقر البعثة وقال إن الحديث عن اختطافه لا يستند إلى أساس.

وأكد القنصل العام السعودي محمد العتيبي في إسطنبول أن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو مغادرته للقنصلية.

في غضون هذا قال مصدران تركيان لـ "رويترز" (السبت) إن الاستنتاجات الأولية للأمن التركي تشير إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول، وتم نقل جثته إلى خارجها.

التفاصيل:

قالت وكالة رويترز إن صحفييها تجولوا في مقر القنصلية المؤلف من ستة طوابق والواقع شمال إسطنبول، والذي دخله خاشقجي (الثلاثاء) الماضي للحصول على وثائق لزواجه المقبل. وقالت خطيبته التي كانت تنتظر بالخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

القنصل العام السعودي محمد العتيبي قال خلال مقابلة في القنصلية: "أحب أن اؤكد أن المواطن جمال غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، والقنصلية والسفارة تبذل جهودا للبحث عنه ونشعر نحن بالقلق إزاء هذه القضية".

العتيبي قال إنه لم توجه اتهامات قانونية لخاشقجي في القنصلية، وسمح لـ "رويترز" بالتجول في المبنى ليبين لهم أن الصحفي المختفي غير موجود في المقر.

الكاميرات لم تسجل أي لقطات:

بحسب رويترز فقد تجول القنصل السعودي في المبنى المؤلف من ستة طوابق، بما في ذلك المصلى الموجود في المرأب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمطابخ والمراحيض وغرف التخزين والأمن، وقام بفتح خزانات الملفات وأزاح الألواح الخشبية التي تغطي وحدات تكييف الهواء.

العتيبي قال لوكالة رويترز إن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو مغادرته للقنصلية التي تطوقها حواجز الشرطة وتحيط بها أسوار للتأمين تعلوها أسلاك شائكة.

لمبنى القنصلية السعودية مدخلين أحدهما في الواجهة الأمامية والآخر في الخلف، وقال العتيبي إن خاشقجي ربما يكون غادر من أيهما.

العتيبي: "إذا كانت الجهات التي تذكر أنه اختطف تركز على تواجده في البعثة، (فهذه) مجرد إشاعات لا يوجد لها أي أدلة أو حقائق ثابتة.

العتيبي: "للأسف نحن نتأسف على بعض التصريحات التي صدرت. بعض تصريحات المسؤولين الأتراك يصرون على تواجد المواطن داخل القنصلية ويبنون هذا الكلام على حديث عن طريق أشخاص دون أن يكون الأمر هذا مبني على حقائق أو وقائع".

العتيبي قال إن هناك تواصلا بين الجهات المختصة التركية والجهات المختصة في المملكة، مضيفا "خلونا نترك الوقت والفرصة بين الجانبين ونشوف النتائج".

العتيبي: "فكرة أن خاشقجي ربما يكون قد اختطف في القنصلية ’شيء مقزز‘"، وأضاف: "أتوقع أن طرح الاختطاف شيء مقزز، يعني اللي يطرح موضوع اختطاف مواطن سعودي من قبل بعثة دبلوماسية شيء يفترض أنه ما يطرح إعلاميا".

خلفية: