القنصل السعودي بإسطنبول: كاميراتنا لم تسجل دخول وخروج خاشقجي من القنصلية

فتح القنصل السعودي في إسطنبول مقر بعثته في مسعى منه لتوضيح أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أربعة أيام ليس في مقر البعثة وقال إن الحديث عن اختطافه لا يستند إلى أساس.
وأكد القنصل العام السعودي محمد العتيبي في إسطنبول أن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو مغادرته للقنصلية.
في غضون هذا قال مصدران تركيان لـ "رويترز" (السبت) إن الاستنتاجات الأولية للأمن التركي تشير إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول، وتم نقل جثته إلى خارجها.
التفاصيل:
- قالت وكالة رويترز إن صحفييها تجولوا في مقر القنصلية المؤلف من ستة طوابق والواقع شمال إسطنبول، والذي دخله خاشقجي (الثلاثاء) الماضي للحصول على وثائق لزواجه المقبل. وقالت خطيبته التي كانت تنتظر بالخارج إنه لم يخرج من القنصلية.
- القنصل العام السعودي محمد العتيبي قال خلال مقابلة في القنصلية: "أحب أن اؤكد أن المواطن جمال غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، والقنصلية والسفارة تبذل جهودا للبحث عنه ونشعر نحن بالقلق إزاء هذه القضية".
- العتيبي قال إنه لم توجه اتهامات قانونية لخاشقجي في القنصلية، وسمح لـ "رويترز" بالتجول في المبنى ليبين لهم أن الصحفي المختفي غير موجود في المقر.
الكاميرات لم تسجل أي لقطات:
- بحسب رويترز فقد تجول القنصل السعودي في المبنى المؤلف من ستة طوابق، بما في ذلك المصلى الموجود في المرأب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمطابخ والمراحيض وغرف التخزين والأمن، وقام بفتح خزانات الملفات وأزاح الألواح الخشبية التي تغطي وحدات تكييف الهواء.
- العتيبي قال لوكالة رويترز إن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو مغادرته للقنصلية التي تطوقها حواجز الشرطة وتحيط بها أسوار للتأمين تعلوها أسلاك شائكة.
- لمبنى القنصلية السعودية مدخلين أحدهما في الواجهة الأمامية والآخر في الخلف، وقال العتيبي إن خاشقجي ربما يكون غادر من أيهما.
- العتيبي: "إذا كانت الجهات التي تذكر أنه اختطف تركز على تواجده في البعثة، (فهذه) مجرد إشاعات لا يوجد لها أي أدلة أو حقائق ثابتة.
- العتيبي: "للأسف نحن نتأسف على بعض التصريحات التي صدرت. بعض تصريحات المسؤولين الأتراك يصرون على تواجد المواطن داخل القنصلية ويبنون هذا الكلام على حديث عن طريق أشخاص دون أن يكون الأمر هذا مبني على حقائق أو وقائع".
- العتيبي قال إن هناك تواصلا بين الجهات المختصة التركية والجهات المختصة في المملكة، مضيفا "خلونا نترك الوقت والفرصة بين الجانبين ونشوف النتائج".
- العتيبي: "فكرة أن خاشقجي ربما يكون قد اختطف في القنصلية ’شيء مقزز‘"، وأضاف: "أتوقع أن طرح الاختطاف شيء مقزز، يعني اللي يطرح موضوع اختطاف مواطن سعودي من قبل بعثة دبلوماسية شيء يفترض أنه ما يطرح إعلاميا".
خلفية:
- المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان قال السبت إن أنقرة ستكشف تفاصيل اختفاء خاشقجي والمسؤولين عن ذلك، مؤكدا أن القضية حساسة للغاية بالنسبة لتركيا.
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال الجمعة إن السلطات السعودية ستسمح لتركيا بتفتيش القنصلية، لكن المسؤولين الأتراك لم يدخلوا المقر بعد.
- خاشقجي عاش في المنفى الاختياري في واشنطن على مدى العام الأخير خوفا من الانتقام منه بسبب انتقاده للسياسات السعودية، بما في ذلك الحرب في اليمن والحملة على المعارضين التي شهدت إلقاء القبض على عشرات الأشخاص.
- خاشقجي وجه مألوف في البرامج الحوارية السياسية على القنوات الفضائية العربية وكان في وقت من الأوقات مستشارا للأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية وسفير المملكة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا سابقا.
- على مدى العام المنصرم كتب خاشقجي مقالات رأي ينتقد فيها السياسات السعودية حيال قطر وكندا والحرب في اليمن والحملة على المعارضة في الداخل التي شهدت احتجاز العشرات.
- جماعات معنية بحقوق الإنسان دعت السعودية إلى توضيح مكان خاشقجي وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا على توسيع نطاق تحقيقها في القضية وقالت في بيان إن السعودية إذا اعتقلت خاشقجي دون الإقرار بهذا فإن اعتقاله يشكل "اختفاء قسريا".
- العلاقات بين البلدين (تركيا والسعودية) متوترة بالفعل بعدما أرسلت تركيا قوات إلى قطر العام الماضي في إظهار للدعم بعد مقاطعة الدوحة من جانب جيرانها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.