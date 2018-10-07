الفصائل الفلسطينية: عملية سلفيت استمرار لانتفاضة القدس

رحبت فصائل فلسطينية بعملية إطلاق النار في منطقة "بركان" الصناعية الاستيطانية قرب مدينة سلفيت بالضفة المحتلة، صباح الأحد، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنيْن وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

حماس تُبارك

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اعتبرت عملية "بركان" تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة والقدس المحتلة والأراضي الفلسطينية كافة.

حماس أكدت في بيان صحفي، الأحد، أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف اليدين أمام اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتدنيسهم المستمر لباحاته، إضافة إلى محاولات سلطات الاحتلال هدم الخان الأحمر، واعتقالهم للفلسطينيين في اقتحامات يومية للضفة.

الحركة أضافت أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف اليدين كذلك أمام استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة واعتداءات الاحتلال المتكررة على مسيرات العودة السلمية، ما ينذر بأن الانفجار الفلسطيني قادم في وجه المحتل، وفق البيان.

حماس شددت في بيانها على أن خيار المقاومة والانتفاضة هو الخيار لصد العدوان الإسرائيلي، بجعله يدفع ثمنًا باهظًا لجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

الشاباك: عملية بركان خطيرة ولا معلومات مسبقة (مواقع إسرائيلية)

الناطق باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، وصف لـ"قدس برس" عملية بركان بالبطولية، وقال إنها تعكس حيوية الشعب الفلسطيني وديمومته في مواجهة جرائم الاحتلال، وهي رسالة على استمرارية انتفاضة القدس .

القانوع أضاف أن هذه العملية تؤكد فشل كل محاولات خمد إرادة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال، مؤكدًا أن تضحيات الفلسطينيين في قطاع غزه تلتقي مع تضحيات أهل الضفة الغربية في مواجهة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

الجهاد الإسلامي: الاستيطان هدف مشروع للمقاومين

حركة الجهاد الإسلامي شددت على أن "الاستيطان هدف مشروع للمقاومين"، داعية الشعب الفلسطيني في كل مكان للانتفاض في وجه "الاٍرهاب الاستيطاني" حتى طرده وتحرير الضفة من الاستيطان والمستوطنين .

المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، صرح لـ"قدس برس" بأن عملية بركان مجرد رد طبيعي على جرائم إسرائيل، وقد جاء الرد من الضفة الغربية النابضة غضبًا وثورة، وفق تعبيره.

شهاب أضاف أن دماء الشهداء وتعمد استهداف الأطفال والمساس بالمسجد الأقصى لن يمر دون رد، هذا لسان حال المقاوم الثائر الذي نفذ العملية البطولية اليوم في بركان.

لجان المقاومة: تَواصل لانتفاضة القدس