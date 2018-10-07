أمريكا: الشيوخ يوافق على مرشح ترمب لعضوية المحكمة العليا

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم (السبت) على بريت كافان مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا.

القصة؟

صوت المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأغلبية 50 إلى 48 لصالح بريت كافانا كعضو في المحكمة العليا الأمريكية.

البيت الأبيض قال إنه القاضي كافانا سيؤدي اليمين سريعا.

القاضي بريت كافانا والباحثة الجامعية كريستين بلازي فورد

اتهامات جنسية:

لاحقت القاضي بريت كافانا اتهامات جنسية خلال رحلته إلى عضوية المحكمة العليا الأمريكية.

الباحثة الجامعية كريستين بلازي فورد (51 عاما) اتهمت القاضي كافانو بالاعتداء ومحاولة اغتصابها خلال سهرة في ضاحية واشنطن قبل 36 عاما.

ثم قالت امرأة ثانية، هي ديبورا راميريز، البالغة من العمر ثلاثة وخمسين عامًا إن كافانو أقدم خلال سهرة في جامعة ييل في ثمانينيات القرن الماضي على كشف عضوه التناسلي أمامها مجبرا إياها على ملامسته بينما كانت هي تدفعه بعيدا عنها.

سيدة ثالثة وهي جولي سويتنيك، قالت إنها شاهدت "إفراط كافانو بشكل مستمر في شرب الخمر، واتصاله الجنسي غير الملائم مع النساء في أوائل الثمانينات".

نفى القاضي بريت كافانا الاتهامات بشكل قاطع.

مكتب التحقيقات الفيدرالي:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإجراء تحقيق شامل في ادعاءات التحرش الجنسي الموجهة لمرشحه للمحكمة العليا بريت كافانو.

اطلع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).

الجمهوريون قالوا إن التقرير يبرئ كافانا.

ترمب قال إن تقرير مكتب التحقيقات أظهر أن المزاعم المنسوبة إلى كافانو "لا تستند إطلاقا لأي أساس".

ندد الديمقراطيون بالتقرير الذي أرسله البيت الأبيض للجنة القضائية بمجلس الشيوخ ووصفوه بأنه محاولة لتحسين صورة ضيقة النطاق تتجاهل شهودا مهمين.

الديمقراطيون قالوا إن التحقيقات التي استغرقت 5 أيام "غير مكتملة" وإنها خضعت لقيود من البيت الأبيض المصر على تعيين كافانا المحافظ الذي سيؤدي تعيينه إلى ترجيح كفة المحافظين بالمحكمة العليا.

الشرطة الأمريكية تعتقل عددا من المتظاهرين أمام مبنى الكونغرس

احتجاجات أمام مبنى الكونغرس:

الشرطة الأمريكية اعتقلت (السبت) المتظاهرين الذين تجمعوا على بعد أمتار من مدخل مبنى الكابيتول حيث مقر الكونغرس، بالرغم من الطوق الأمني الذي أغلق المنطقة المحيطة بالمبنى.

تمكن العشرات معظمهم من النساء من اختراق العوائق التي تم وضعها خارج المبنى الذي يصوت أعضاء مجلس الشيوخ.

هتف المتظاهرون ضد كافانو، كما رفعوا لافتة ضخمة على الجهة الشرقية للمبنى المواجه لمبنى المحكمة العليا كتب عليها "تشرين الثاني/نوفمبر اقترب"، في اشارة الى إنتخابات منتصف الولاية.

بالتزامن مع هذا الجدل بشأن تقرير "أف بي آي" خرجت مسيرات في واشنطن تطالب بالاستماع لصوت المرأة، ورفض تعيين كافانا بالمحكمة العليا.

ويأتي الجدل حول تعيين كافانا قبل انتخابات في الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيسعى فيها ترمب والجمهوريون للاحتفاظ بالغالبية في المجلس.

المحكمة الأمريكية العليا: