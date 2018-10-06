مصر.. حريق يلتهم مساحات واسعة بمحافظة "الوادي الجديد"

التهم حريق هائل مساحات واسعة بمحافظة "الوادي الجديد" غربي مصر، وتسبب بإصابة 37 شخصًا، في حصيلة أولية للحادث الذي شاركت بإخماده طائرات الجيش المصري (السبت).

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد (غرب) إن "حصيلة المصابين بحالات اختناق وحروق بسيطة نتيجة حريق قرية الراشدة بلغ حتى الآن 37 حالة، بينهم 7 أشخاص تابعون لقوات الإطفاء والدفاع المدني".

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