مصر.. حريق يلتهم مساحات واسعة بمحافظة "الوادي الجديد"

التهم حريق هائل مساحات واسعة بمحافظة "الوادي الجديد" غربي مصر، وتسبب بإصابة 37 شخصًا، في حصيلة أولية للحادث الذي شاركت بإخماده طائرات الجيش المصري (السبت).
وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد (غرب) إن "حصيلة المصابين بحالات اختناق وحروق بسيطة نتيجة حريق قرية الراشدة بلغ حتى الآن 37 حالة، بينهم 7 أشخاص تابعون لقوات الإطفاء والدفاع المدني".
ما الذي حدث؟
- محافظة الوادي الجديد شهدت حريقا هائلا بقرية الراشدة، بدأ بزراعات النخيل وطال منازل المواطنين، وامتدت آثاره لقرية العوينة المجاورة، مخلفا عشرات المصابين.
- سرعة الرياح في الوادي الجديد تسببت في انتقال ألسنة اللهب الناجمة عن حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة إلى قرى العوينة التابعة لمركز الداخلة والتي تبعد كيلومترين عن الراشدة ما تسبب في اندلاع حريق في زراعات النخيل بالعوينة.
- المحافظة استعانت بسيارات إطفاء من محافظتي أسيوط وسوهاج، كما تم الدفع بـ 50 سيارة إسعاف لنقل المصابين.
- محافظ الوادي الجديد أوضح أن "حريق الراشدة امتد لمساحة وصلت لنحو 100 فدان (الفدان الواحد يساوي 4200 م٢) وذلك بسبب الرياح والطقس السيئ الذي صعّب مهمة إخماد الحريق". ولم يتطرق المسؤول المصري إلى أسباب اندلاع الحريق.
- المحافظ قال إن "مكتب رئاسة الجمهورية تواصل معه للوقوف على الحريق، وإن الرئاسة أوصت بإرسال 4 طائرات إطفاء عسكرية للمشاركة في إخماد الحريق".
- مجلس الوزراء المصري، قال في بيان، إن رئيس الحكومة مصطفي مدبولي، يتابع الحادث واطمئن لعدم وقوع وفيات حتى الآن، لافتا إلى مشاركة طائرات إطفاء عسكرية في جهود التعامل مع الحريق.
- وسائل إعلام محلية، قالت إن "وحدات الدفاع المدني بالوادي الجديد مدعومة بطائرات هليكوبتر من الجيش تمكنت من السيطرة على الحريق الهائل الذي استمر 14 ساعة متواصلة".
- وكيلة وزارة الصحة في المحافظة سيدة مشرف قالت إن مستشفى ميدانيا أقيم في مدرسة بقرية الراشدة التي اندلع الحريق في مزارع نخيل قريبة منها ثم امتد إليها وأتى على الوحدة الصحية بها.
- وكالة أنباء الشرق الأوسط نسبت إلى محافظ الوادي الجديد قوله "تُجرى حاليا عملية التبريد وإقامة عوازل بين الزراعات والوحدات السكنية".