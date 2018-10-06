مصر تدرج مرشحا رئاسيا سابقا على قوائم الممنوعين من السفر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه صدر أمر بإدراج المعارض المصري البارز خالد علي في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

التفاصيل وفقا لوكالة أبناء الشرق الأوسط الرسمية:

قاضي التحقيق هشام عبد المجيد أصدر الأمر "لوجود شبهة اتهام" لعلي بالاشتراك مع متهمين في قضية عرفت إعلاميا "بقضية التمويل الأجنبي" في تلقي تمويل من الخارج للإضرار بأمن البلاد.

تعود القضية للعام 2011 واتهم فيها نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مصر ودول عربية وأجنبية، لكن علي لم يكن من بينهم.

خالد علي ينفي:

المرشح الرئاسي السابق خالد علي نفى لوكالة رويترز أن يكون يتم استدعاؤه للتحقيق في تلك القضية في أي وقت طوال تلك السنوات.

خلفيات:

الشهر الماضي أيدت محكمة مصرية حبس علي، وهو محام حقوقي ومرشح رئاسي سابق، ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.

كانت السلطات قد نسبت إلى خالد علي توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

سمحت الاتفاقية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. أبطلت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس/آذار من العام الحالي.

نفى علي الاتهام الموجه له ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة.

من هو خالد علي؟