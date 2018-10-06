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كيف حرفت يديعوت أحرونوت حوار السنوار؟ الصحفية الإيطالية تجيب (فيديو)

6/10/2018

كذّبت صحفية إيطالية شابة صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ونفت قيامها بإجراء لقاء مع رئيس حركة حماس في غزة يحيي السنوار لصالحها.

واتهمت الصحفية الإيطالية "فرانشيسكا بوري"، في رسالة مصورة خاصة لوكالة "شهاب" الفلسطينية، الصحيفة الإسرائيلية بتحريف الحوار.

أبرز تصريحات الصحفية الإيطالية
  • أنا صحفية مستقلة وليس لدي أي عقد عمل مع أي صحيفة، ولست يهودية أو إسرائيلية بل إيطالية الجنسية، كتبت طويلا لصحيفة" فاتو كوتي ديانو " الإيطالية، ومنذ أشهر أكتب لصحيفة " لا ريبوبليكا" وبالأخص النسخة الأسبوعية.
  • مقالاتي تترجم الى 24 لغة بينهم اللغة العبرية، وهذا لا يعني أنني لا أكتب للصحافة العبرية، ولا أعمل لدى الصحافة الإسرائيلية، ويحيى السنوار تكلم معي كصحفية تكتب في صحيفة "لا ريبوبليكا" التي تترجم في كل أنحاء العالم".
  • السنوار تكلم من خلالي للعالم أجمع، والمقابلة معه كانت رائعة جدا واستثنائية، لأن السنوار كان رائعا، أقول هذا وأنا في بلدي وفي الاتحاد الأوربي الذي يعتبر حماس منظمة إرهابية.
  • لقد كنتُ شفافة تماما مع حماس وقبل كل شيء كانت حماس صادقة وأمينة معي ومن أجل ذلك أنا هنا، نحن جميعا أذكياء والفخ أصبح واضحا للجميع.

كيف حرفت يديعوت أحرونوت حوار السنوار؟
  •  نفت فرانشيسكا ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية من أنها سألت السنوار عن حديثه لأول مرة مع الصحافة الإسرائيلية، وقالت "سؤالي كان هذه أول مرة السنوار يتكلم مع الصحافة الغربية"، مؤكدة أنه تم تحريف الحوار.
  • شددت الصحفية الإيطالية على أنها من أجل ذلك قررت تسجيل مقطع فيديو لتوضيح مدى كذب الصحافة الإسرائيلية على الجمهور.
حوار السنوار يتصدر الصفحة الأولي لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الخميس 4 أكتوبر 2018

وأشارت الى أن قوات الاحتلال اعتقلتها عقب كتابة تقرير عن مدينة الخليل وتم ترجمته للغة العبرية.

أبرز تصريحات السنوار خلال الحوار
  • الناس في غزة تشعر أن الحرب مع الإسرائيليين أصبحت واقعية، لكن حربا جديدة ليست في مصلحة أحد، وبالتأكيد ليست في مصلحتنا.
  • سندافع عن أنفسنا في حال تعرضنا للهجوم.. وستكون هناك حرب أخرى، وعندها، وبعد عام، ستأتين إلى هنا، وسأقول لك مرة أخرى إن الحرب لن تحقق شيئا.
  • نريد الهدوء المطلق وأن ينتهي الحصار.. نريد الهدوء من أجل السلام وإنهاء الحصار، وبقاء الحصار لا يعني الهدوء.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية
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