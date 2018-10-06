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شاهد: ميلانيا ترمب تزور الأهرام وتلتقط الصور مع أبو الهول

6/10/2018

قامت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترمب بزيارة إلى منطقة الأهرام الأثرية بمحافظة الجيزة بالقرب من العاصمة المصرية، حيث حرصت على التقاط الصور مع تمثال أبو الهول الشهير.

وكان في استقبال السيدة الأمريكية الأولى لدى زيارتها إلى مصر اليوم السبت زوجة الرئيس المصري انتصار السيسي.

ووصلت ميلانيا ترمب إلى مصر في محطتها الرابعة والأخيرة ضمن جولتها الأفريقية التي زارت خلالها غانا ومالاوي وكينيا قبل أن تصل القاهرة.

وكانت جولة ميلانيا إلى أفريقيا هي أول زيارة لها على الإطلاق إلى القارة السوداء، كما أنها أول رحلة دولية ممتدة تقوم بها بمفردها كسيدة أولى.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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