شاهد: فيل يصطدم بميلانيا ترمب خلال رحلة سفاري

تراجعت ميلانيا ترمب خطوات سريعة إلى الوراء وكادت تتعثر بعد أن أوشك فيل صغير أن يصدمها في مركز لإنقاذ الحيوانات في العاصمة الكينية نيروبي أمس الجمعة.

وقع الحادث بينما كانت ميلانيا تساعد في إطعام الفيلة خلال زيارة لصندوق (ديفيد شيلدريك) للحياة البرية، الذي يدير برنامجا لإنقاذ وإعادة تأهيل الفيلة اليتيمة، فيما هرع الموظفون الذين كانوا يقفون بالقرب منها للتدخل لتأمين سيدة الولايات المتحدة الأولى.

ميلانيا في أول رحلة دولية بمفردها: