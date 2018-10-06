شاهد: فيل يصطدم بميلانيا ترمب خلال رحلة سفاري

تراجعت ميلانيا ترمب خطوات سريعة إلى الوراء وكادت تتعثر بعد أن أوشك فيل صغير أن يصدمها في مركز لإنقاذ الحيوانات في العاصمة الكينية نيروبي أمس الجمعة.
وقع الحادث بينما كانت ميلانيا تساعد في إطعام الفيلة خلال زيارة لصندوق (ديفيد شيلدريك) للحياة البرية، الذي يدير برنامجا لإنقاذ وإعادة تأهيل الفيلة اليتيمة، فيما هرع الموظفون الذين كانوا يقفون بالقرب منها للتدخل لتأمين سيدة الولايات المتحدة الأولى.
ميلانيا في أول رحلة دولية بمفردها:
- وصلت السيدة الأولى إلى كينيا الخميس في المحطة الثالثة من جولتها في أفريقيا التي تشمل أربع دول، وتزور ميلانيا ترمب اليوم (السبت) مصر، قبل العودة إلى الولايات المتحدة.
- زارت، زوجة الرئيس الأمريكي، الحديقة الوطنية في كينيا، لتسليط الضوء على جهود الحفاظ على الحيوانات وللتعرف على الخطوات التي تتخذها الدولة الواقعة في شرق أفريقيا للحفاظ على الأفيال ووحيد القرن.
- بدأت ميلانيا، يومها برحلة إلى مأوى للفيلة حيث ساعدت في إرضاع فيل صغير وربتت على آخر، بعد ذلك، ارتدت قبعة بيضاء وقامت برحلة سفاري قصيرة في متنزه نيروبي الوطني حيث شاهدت الحُمر الوحشية وزرافات وحيوانات أخرى.
- تقوم ميلانيا بأول زيارة لها على الإطلاق إلى أفريقيا، كما أنها أول رحلة دولية ممتدة تقوم بها بمفردها كسيدة أولى.
- السيدة الأمريكية الأولى، بدأت رحلتها، يوم الثلاثاء بزيارة غانا، كما زارت مالاوي، الخميس وستكون مصر محطتها الأخيرة في الجولة التي تشمل أربع دول، لتسليط الضوء على رعاية الأطفال والتعليم والسياحة وحماية البيئة.