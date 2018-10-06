شاهد: إعلاميون أتراك وعرب يطالبون السعودية بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية

طالب إعلاميون عرب وأتراك بمعرفة مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفي بعد دخوله القنصلية السعودية الثلاثاء الماضي.

ودعت جمعية "بيت الإعلاميين العرب في تركيا" خلال وقفة تضامنية أمام مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، إلى الإفراج عن الصحفي السعودي الذي فُقد الاتصال به منذ يوم الثلاثاء.

وطالب المتضامنون في بيان تلاه "توران قشلاقجي" رئيس بيت الإعلاميين العرب، السعودية بعرض الكاميرات التي تبين دخول جمال خاشقجي وخروجه من القنصلية أو الإفراج عنه.

مضمون البيان

جمال خاشقجي دخل مبنى القنصلية وهو مطمئن إلى أنه سيدخل قنصلية بلاده، لإكمال إجراءات أوراقه ويخرج، غير أن ذلك لم يحدث.

نطالب ولي العهد.. نحن لا نريد تفتيش القنصلية لكن نريد صور الكاميرات التي تشير إلى خروج جمال مشيا من القنصلية.

كما أشار توران في حوار مع الجزيرة مباشر إلى الأحاديث الكثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول مصير الصحفي السعودي، وطالب السعودية بإجلاء الموقف حول مصير خاشقجي وإطلاق سراحه.

معلومات أساسية

فُقد أثر خاشقجي الذي يكتب مقالات رأي لصحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، بعد دخوله مقر القنصلية السعودية ظهر الثلاثاء. واهتمت الصحافة العالمية بقضية اختفائه.

تركت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية مساحة فارغة في صفحة الرأي الخاصة بها ضمن الجزء الذي كان مخصصا لمقال الكاتب السعودي، وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر "هذا العمود كان من المفترض أن يكون مكتوبا من قبل جمال". كما خصصت الصحيفة افتتاحيتها للحديث عن قضيته.