شاهد: إعلاميون أتراك وعرب يطالبون السعودية بإثبات خروج خاشقجي من القنصلية

طالب إعلاميون عرب وأتراك بمعرفة مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفي بعد دخوله القنصلية السعودية الثلاثاء الماضي.
ودعت جمعية "بيت الإعلاميين العرب في تركيا" خلال وقفة تضامنية أمام مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، إلى الإفراج عن الصحفي السعودي الذي فُقد الاتصال به منذ يوم الثلاثاء.
وطالب المتضامنون في بيان تلاه "توران قشلاقجي" رئيس بيت الإعلاميين العرب، السعودية بعرض الكاميرات التي تبين دخول جمال خاشقجي وخروجه من القنصلية أو الإفراج عنه.
كما أشار توران في حوار مع الجزيرة مباشر إلى الأحاديث الكثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حول مصير الصحفي السعودي، وطالب السعودية بإجلاء الموقف حول مصير خاشقجي وإطلاق سراحه.
سؤال المليون:
ان كلنت القنصلية #السعودية تملك دليلاً على مغادرة #جمال_خاشقجي إياها، فلم لا تقدمه؟!
تفتيش القنصلية يثبت انه ليس هناك "الآن"، لكن لا يقدم دليلاً على ما حصل سابقاً (هل هرّب؟).
كاميرات المراقبة هي الدليل القاطع، فهل تتعاون القنصلية بخصوصها؟#لقاء_ولي_العهد_مع_بلومبيرغ
— سعيدالحاج said elhaj (@saidelhaj) October 5, 2018