سلوفاكيا مستعدة لاستقبال نوعية خاصة من اللاجئين السوريين.. من هم؟

قال رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيلغريني لـ"رويترز"، إن بلاده قد تقبل عدة عشرات من الأطفال السوريين اليتامى ليخرج بذلك عن إجماع الحلفاء الآخرين بوسط أوربا الذين يرفضون قبول لاجئين.

ماذا قال؟

قال بيلغريني في مقابلة مع وكالة "رويترز" أمس الجمعة إن سلوفاكيا بلد غني بما يكفي لرعاية "عشرة أو عشرين أو ثلاثين طفلا" موجودين حاليا في مخيم للاجئين باليونان.

أضاف "إننا ساسة ولكن عندما نتحدث عن معاناة اليتامى السوريين الذين تتولى رعايتهم حاليا دولة عضو أخرى، أعتقد أنه يجب علينا أن نكون أكثر إنسانية".

أشار "لا يمكن لعدة عشرات من اليتامى الذين سيتم إيداعهم في دور رعاية الأطفال في بلادنا أن يهددوا الاقتصاد السلوفاكي أو المجتمع السلوفاكي أو الثقافة السلوفاكية.. سيتعلمون لغتنا وثقافتنا".

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