رويترز: الشرطة التركية ترجح مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين بالشرطة التركية أن السلطات التركية تعتقد أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي قد قتل داخل القنصلية السعودية باسطنبول عقب دخوله إليها قبل أربعة أيام.

ونقلت وكالة رويترز عن أحد المصدرين قوله:

"التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية".

تصريحات مسؤولين أتراك لفرانس برس:

نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر وصفته بأنه مقرب من الحكومة التركية قوله: "الشرطة تعتقد، في استنتاجاتها الأولية، أن الصحافي قُتل في القنصلية بأيدي فريق أتى خصيصا إلى إسطنبول وغادر في اليوم نفسه".

تصريحات مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول:

15 سعوديا بينهم مسؤولون وصلوا إسطنبول بطائرتين ودخلوا القنصلية السعودية بالتزامن مع وجود خاشقجي.

المسؤولون السعوديون عادوا إلى الدول التي قدموا منها.

خاشقجي لم يخرج من القنصلية السعودية بإسطنبول إثر دخوله إليها لإنهاء معاملة.

تصريحات ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية لقناة الجزيرة:

دخول خاشقجي للقنصلية السعودية واضح، وفقا للكاميرات، ولكن لا يوجد أي مؤشر على خروجه منها.

ما جرى بحق خاشقجي يعتبر جريمة ويجب أن يحاكم المتسببون في اختفائه.

معلوماتنا أن خاشقجي ما زال داخل القنصلية السعودية.

هناك احتمال أن يكون قد تم نقل خاشقجي في سيارة تابعة للسفارة السعودية.

نطالب بتوضيح مقنع من السعودية وما عرضه ولي العهد السعودي غير مقنع.

تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا:

المتحدث باسم الحزب عمر جيليك: "أنقرة ستكشف مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي والجهة المسؤولة عن اختفائه عقب زيارته قنصلية بلاده بإسطنبول".

جيليك: "سيتم الكشف عن وضع ومصير الصحفي السعودي خاشقجي والجهة المسؤولة عن اختفائه".

جيليك: "تركيا كدولة تتمتع بالأمان تولي اهتماما كبيرا بقضية اختفاء الصحفي خاشقجي".

تركيا تفتح تحقيقا رسميا:

مصادر في نيابة إسطنبول قالت لوكالة الأناضول إنها فتحت تحقيقا في اختفاء خاشقجي في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي القنصلية العامة السعودية في إسطنبول قبل أن يختفي.

مصادر في النيابة قالت إن التحقيق يتواصل بشكل مفصّل يتم فيه تحري كافة الأبعاد.

خاشقجي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي.

تركيا تقول إنه ليست هناك أدلة على أنه غادرها في حين تقول السعودية إنه غادر القنصلية في اليوم نفسه.

من هو جمال خاشقجي؟