الحزب الحاكم في تركيا: سيتم الكشف عن مكان الصحفي جمال خاشقجي

قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنه سيتم الكشف عن تفاصيل ومكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى قبل أربعة أيام عقب دخوله قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وقال المتحدث باسم الحزب عمر جليك للصحفيين في مؤتمر للحزب برئاسة أردوغان "سيتم الكشف عن وضع الصحفي المفقود وتفاصيل عنه وعن المسؤول عن ذلك" مضيفا أن حساسية تركيا بشأن قضية الصحفي السعودي عند أعلى مستوى.

تحقيق:

تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم جاءت بعد ساعات من إعلان وكالة الأناضول الرسمية التي نسبت إلى مصادر في نيابة إسطنبول أنها فتحت تحقيقا في اختفاء خاشقجي في 2 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وهو اليوم الذي دخل فيه خاشقجي القنصلية العامة السعودية في إسطنبول قبل أن يختفي.

مصادر في النيابة قالت إن التحقيق يتواصل بشكل مفصّل يتم فيه تحري كافة الأبعاد.

دخل خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثلاثاء الماضي.

تركيا تقول إنه ليست هناك أدلة على أنه غادرها في حين تقول السعودية إنه غادر القنصلية في اليوم نفسه.

كيف بدأت القصة؟

قالت خطيبة خاشقجي إنها وخطيبها توجها يوم الجمعة قبل الماضية إلى القنصلية للحصول على بعض الأوراق، لكن العاملين بها طلبوا منه القدوم الأسبوع التالي لاستكمال الأوراق.

أوضحت خديجة (36 عاما) أن الكاتب السعودي سافر إلى لندن مساء ذلك اليوم الذي رجعا فيه من القنصلية، وعاد يوم الاثنين، حيث اتصل بالقنصلية لمعرفة آخر التطورات بخصوص الأوراق المطلوبة، فطُلب منه القدوم الثلاثاء"، وبالفعل توجها إلى مقر القنصلية في الواحدة ظهر الثلاثاء.

استطردت قائلة: "قبل الدخول أعطاني هواتفه، وقال لي سأدخل لاستلام الأوراق وأخرج، وإن حدث شيء اتصلي بياسين آقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، وبجمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا".

أوضحت أن خاشقجي "دخل مقر القنصلية، وبعد عدة ساعات من انتظاره لم يخرج وحتى الآن لا أخبار عنه، ولا يوجد أي تطور".

خلفيات:

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال أمس (الجمعة) إن السلطات السعودية ستسمح لتركيا بتفتيش القنصلية في إسطنبول بعد أن صدرت عن السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة عن اختفائه.

الأربعاء الماضي، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير السعودي لدى أنقرة وليد بن عبد الكريم الخريجي، للاستفسار عن وضع الصحفي خاشقجي، الذي تبيّن أنه مختفٍ.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأربعاء، إن المعلومات التي وردتهم تفيد بوجود خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، فيما قالت القنصلية من جانبها إنه غادر مبنى القنصلية بعد إنهاء معاملة خاصة به.

"مسجون في جدة"

الكاتب الصحفي البريطاني بيل لو قال إن مصادره أفادت بأن الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أصبح الآن في سجن بمدينة جدّة غربي السعودية.

الصحفي البريطاني أضاف في تصريحات لـ"الجزيرة" الجمعة: "خاشقجي أُخذ بسرعة وأخرج من القنصلية ثم من تركيا نحو السعودية.

من هو جمال خاشقجي؟