الاحتلال يقلص مساحة الصيد في غزة من 9 إلى 6 أميال بحرية

قالت وسائل إعلام عبرية (السبت) إن وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان أوعز لجيش الاحتلال بتقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة.

وأعلن ليبرمان في بيان صادر عن مكتبه أن منطقة الصيد التي يمكن لفلسطينيي غزة الوصول إليها ستقلص إلى ستة أميال بحرية (11 كيلومترا) فيما كانت تسعة أميال حاليا (16.5 كيلومترا).

والسيطرة على حجم مناطق الصيد في قطاع غزة تأتي ضمن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

التفاصيل:

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي وهيئة البث العبرية قالا إن ليبرمان أوعز للجيش بتقليص مساحة الصيد من 9 إلى 6 أميال. وإن ليبرمان اتخذ القرار في ختام مشاورات أمنية، لم يٌحدد متى تم عقدها.

إذاعة جيش الاحتلال قالت إن ليبرمان "اتخذ القرار في أعقاب الأحداث التي وقعت أمس (الجمعة) على حدود قطاع غزة" بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

استنادا إلى وسائل الاعلام الإسرائيلية فإن ليبرمان لوح بإغلاق معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد للبضائع إلى قطاع غزة في حال استمرار الاحتجاجات الفلسطينية.

معلومات أساسية:

ليبرمان هدد (الجمعة) بالتصعيد ضد حركة "حماس" بعد انتهاء فترة الأعياد اليهودية في سبتمبر/أيلول الماضي، وكتب في "تغريدة" على حسابه بـ "تويتر": "مضى شهر الأعياد تماما كما خططنا من دون مواجهة، وفي ظل خسائر فادحة في صفوف مثيري الشغب على حدود غزة"، مضيفا "جاءت فترة ما بعد الأعياد، وأنا أقول لقادة حماس خذوا هذا الأمر بعين الاعتبار".

اليهود احتفلوا في سبتمبر/ أيلول الماضي بعيد العرش ويوم الغفران ورأس السنة العبرية.

ليبرمان أوعز مساء الخميس لجيش الاحتلال بـ "الحفاظ على أقصى درجات اليقظة" على الحدود مع قطاع غزة، وذلك حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت".

أوامر ليبرمان للجيش جاءت خلال اجتماع مغلق لم يعلن عنه مسبقا مع مسؤولين كبار في الجيش، بينهم رئيس الأركان الجنرال غادي إيزنكوت.

صحيفة "يديعوت أحرنوت" أشارت إلى أن ليبرمان أمر أيضا بتكثيف الاستعدادات لأي سيناريو محتمل قد يحصل على الحدود مع غزة.

جيش الاحتلال الاسرائيلي قال (الخميس) إنه سيعزز قواته بشكل واسع في منطقة القيادة الجنوبية، التي تشمل قطاع غزة، لمنع انطلاق هجمات وعمليات تسلل منه.

السيطرة على حجم مناطق الصيد في قطاع غزة تأتي ضمن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على القطاع

خلفية: