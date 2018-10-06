الإنتربول تطلب من بيجين توضيحا بشأن اختفاء رئيسها

قال يورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) اليوم السبت إن الإنتربول طلبت من بيجين توضيح وضع رئيسها مينغ هونغ وي الذي اختفى خلال زيارة للصين.
تصريحات شتوك جاءت في بيان نشره موقع الإنتربول على الإنترنت.
التفاصيل:
- الإنتربول طلبت من خلال قنوات إنفاذ القانون الرسمية إيضاحا من السلطات الصينية عن وضع رئيس الإنتربول مينغ هونغ وي.
- الأمانة العامة للإنتربول تتطلع لتلقي رد رسمي من السلطات الصينية لتهدئة المخاوف المتعلقة بسلامة رئيسها.
معلومات جديدة:
- أوردت صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ، الجمعة، أن هونغوي (64 عاما) موضع تحقيق في الصين وقد تكون السلطات "اقتادته حال هبوطه" في المطار الأسبوع الماضي وذلك لأسباب لا تزال غامضة.
- ذكرت الصحيفة أن اسم هونغوي مدرج على موقع وزارة الأمن العام الصينية بصفته نائبا للوزير، لكنه فقد مقعده في لجنة الحزب الشيوعي في أبريل/ نيسان.
- قالت وكالة فرانس برس إن وزارة الخارجية الصينية لم ترد على طلب منها لتوضيح أمر اختفاء هونغ وي.
اختفاء وتحقيق:
- فُتح في فرنسا، الجمعة، تحقيق في اختفاء المسؤول الصيني حيث يقع مقر الإنتربول بمدينة ليون، كما قالت باريس إنها تتحرى الأمر وعبرت عن "قلقها" من تهديدات تلقتها زوجته.
- قالت وزارة الداخلية الفرنسية الجمعة "إثر سؤال مكتب اتصال الإنتربول ببيجين، لم تقدم السلطات الصينية حتى الآن توضيحات" مشيرة إلى استمرار الاتصال مع السلطات الصينية.
- قال شخص مطلع على التحقيق في اختفاء مينغ لوكالة "فرانس برس" إن الفرضية المبدئية التي يعمل عليها المحققون الغربيون هي أن مينغ أثار غضب السلطات الصينية بطريقة ما وأنه اعتقل نتيجة لذلك.
- أبلغت زوجته مساء الخميس شرطة ليون (وسط شرق فرنسا) حيث تقيم، بالغياب "المقلق" لزوجها وقالت إن أخباره انقطعت منذ 25 من سبتمبر/ أيلول.
- قالت مصادر متطابقة للوكالة إنه توجه قبل ذلك بأيام إلى الصين بطائرة انطلقت من ستوكهولم.
- قالت منظمة الإنتربول في بيان، الجمعة، إنها على علم بالتقارير عن "مزاعم اختفاء" رئيسها. وأضافت "هذا أمر يخص السلطات المعنية في فرنسا والصين".