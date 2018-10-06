الإنتربول تطلب من بيجين توضيحا بشأن اختفاء رئيسها

قال يورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) اليوم السبت إن الإنتربول طلبت من بيجين توضيح وضع رئيسها مينغ هونغ وي الذي اختفى خلال زيارة للصين.

تصريحات شتوك جاءت في بيان نشره موقع الإنتربول على الإنترنت.

التفاصيل:

الإنتربول طلبت من خلال قنوات إنفاذ القانون الرسمية إيضاحا من السلطات الصينية عن وضع رئيس الإنتربول مينغ هونغ وي.

الأمانة العامة للإنتربول تتطلع لتلقي رد رسمي من السلطات الصينية لتهدئة المخاوف المتعلقة بسلامة رئيسها.

معلومات جديدة:

أوردت صحيفة "تشاينا مورنينغ بوست" الصادرة في هونغ كونغ، الجمعة، أن هونغوي (64 عاما) موضع تحقيق في الصين وقد تكون السلطات "اقتادته حال هبوطه" في المطار الأسبوع الماضي وذلك لأسباب لا تزال غامضة.

ذكرت الصحيفة أن اسم هونغوي مدرج على موقع وزارة الأمن العام الصينية بصفته نائبا للوزير، لكنه فقد مقعده في لجنة الحزب الشيوعي في أبريل/ نيسان.

قالت وكالة فرانس برس إن وزارة الخارجية الصينية لم ترد على طلب منها لتوضيح أمر اختفاء هونغ وي.

اختفاء وتحقيق: