أمريكا تدرس منح إعفاءات من عقوبات إيران النفطية.. والهند تتحدى

قال مسؤول في الحكومة الأمريكية (الجمعة) إن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس منح إعفاءات من العقوبات التي ستفرضها الشهر المقبل للدول التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الإدارة "في خضم عملية داخلية" لدراسة منح إعفاءات للتخفيضات الكبيرة.

وأوضح المسؤول أن الإدارة "مستعدة للعمل مع الدول التي تخفض وارداتها على أساس كل حالة على حدة".

وكانت تلك أول مرة يقول فيها مسؤول أمريكي إن الإدارة بصدد دراسة منح إعفاءات.

إعفاءات رغم العقوبات:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الهند الشهر الماضي إن الإدارة ستدرس منح إعفاءات، وإن بعض مشتري النفط الإيراني سيستغرقون "بعض الوقت " لوقف تعاملهم مع إيران.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قال (الخميس):" إن هدف الإدارة هو عدم منح إعفاءات " وتراجع صادرات النفط والغاز والمكثفات الإيرانية إلى صفر" وأضاف إن الإدارة لن تحقق ذلك بالضرورة.

انسحبت الإدارة الأمريكية من اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو /أيار، وستعيد بشكل منفرد فرض عقوبات على مستهلكي النفط الخام الإيراني في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.

تهدف هذه العقوبات، كما تقول الولايات المتحدة لإجبار طهران على وقف تدخلها في سوريا والعراق وإنهاء برنامجها للصواريخ الباليستية.

وتريد واشنطن من الحكومات والشركات حول العالم أن تتوقف عن شراء النفط الإيراني من أجل الضغط على طهران لإعادة التفاوض على اتفاق نووي.

إيران، تقول إنها التزمت بالاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع خمس دول كبرى بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

الهند ستواصل شراء النفط الإيراني رغم العقوبات: