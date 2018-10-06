أردوغان: لن يستطيع أحد إخضاع تركيا مرة أخرى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده منفتحة على جميع أنواع الاستثمار والدعم والمساهمة، شريطة ألا يكون ثمن ذلك باستهداف سيادتها ومستقبلها.

وأكد أردوغان، في كلمة خلال الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الإصلاحات الكبيرة والتعديلات الجذرية التي قامت بها بلاده في الأحوال العادية على مدى أعوام تم إنجازها خلال فترة قصيرة لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الصرف.

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التركي: