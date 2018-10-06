أردوغان: لن يستطيع أحد إخضاع تركيا مرة أخرى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده منفتحة على جميع أنواع الاستثمار والدعم والمساهمة، شريطة ألا يكون ثمن ذلك باستهداف سيادتها ومستقبلها.
وأكد أردوغان، في كلمة خلال الاجتماع التشاوري لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الإصلاحات الكبيرة والتعديلات الجذرية التي قامت بها بلاده في الأحوال العادية على مدى أعوام تم إنجازها خلال فترة قصيرة لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الصرف.
أبرز ما جاء في كلمة الرئيس التركي:
- من غير الممكن تفسير ارتفاع أسعار الصرف بشكل سريع على هذا النحو عبر الأسباب الاقتصادية وحدها.
- تركيا واحدة من الدول التي تملك أدنى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
- لن يستطيع أحد تركيع تركيا من جديد بعد أن جعلناها تنهض على قدميها، ولن يستطيع أحد أن يدخل تركيا من جديد تحت نير المؤسسات الدولية.
- منفتحون على جميع أنواع الاستثمار والدعم والمساهمة، شريطة ألا ندفع ثمن ذلك باستهداف سيادتنا ومستقبلنا.
- سوف نوصل بلادنا إلى أهدافها من خلال وصفاتنا وحلولنا وبرامجنا الخاصة، ولن نترك شعبنا تحت رحمة الانتهازيين.
- الإصلاحات الكبيرة والتعديلات الجذرية التي كنا نقوم بها في الأحوال العادية على مدى أعوام أنجزناها خلال فترة قصيرة لتجاوز أزمة ارتفاع أسعار الصرف.
- أثق بامتلاك القطاع الخاص التركي المهارة اللازمة لتحويل الأزمة الراهنة إلى فرصة.
- تركيا ستفرض غرامات على الانتهازيين الذين يستخدمون التقلبات في سعر الصرف الأجنبي لرفع الأسعار.
- سلًمنا لحلفائنا الاستراتيجيين كل إرهابي طلبوه منا، لكن مع الأسف عندما نطلب من الدول التي يقيم فيها خونة الوطن والمتورطون في محاولة الانقلاب، فإنها تماطل في التسليم.
- سنقضي على "الإرهابيين" باقتحام أوكارهم في قنديل وسنجار.
- عندما يذكر اسم فلسطين وغزة فإن ما يخطر إلى الأذهان هو حزب العدالة والتنمية.