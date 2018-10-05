نائب ترمب يتهم الصين بشن حملة "خبيثة"

اتهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الصين ببذل جهود "خبيثة" لإضعاف موقف الرئيس دونالد ترمب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس والقيام بأفعال عسكرية متهورة في بحر الصين الجنوبي.

وألقى بنس خطابا حاد النبرة مساء الخميس أمام مركز دراسات محافظ في واشنطن، اتهم فيه بكين بممارسة العدوان الاقتصادي من خلال عمليات "سرقة" تكنولوجيا، والعدوان العسكري وخصوصا في بحر الصين الجنوبي، وانتهاكات متزايدة لحقوق الإنسان، كما اتهمها خصوصا بالتدخل السياسي سعيا لإخراج الرئيس دونالد ترمب من البيت الأبيض.

تناغم الخطاب تجاه الصين

سعى بنس في خطابه، إلى البناء على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمام الأمم المتحدة الأسبوع الماضي والذي قال فيه إن الصين تحاول التدخل في انتخابات السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، ولم يقدم ترمب ولا بنس أدلة ملموسة على تدخل صيني.

مثل خطاب بنس أمام معهد هدسون البحثي في واشنطن تشديدا في نهج الولايات المتحدة حيال الصين بما يتخطى الحرب التجارية المريرة بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ يشمل خلافات أخرى تتعلق بالأنشطة على الإنترنت والعلاقات مع تايوان وحرية الملاحة.

بنس: الصين تشن حملة معقدة لتوجيه الانتخابات المقبلة بما يضر بالحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترمب انتقاما من سياساته التجارية حيالها وتعهد بمواصلة الكشف عن "التأثير والتدخل الخبيث".

بنس: الصين حشدت عملاء سريين وجماعات واجهة ووسائل دعاية لتغيير فهم الأمريكيين للسياسات الصينية وتستخدم الرسوم الجمركية لإلحاق ضرر بولايات يتمتع فيها ترمب بتأييد قوي.

بنس: قال لي عضو بارز في مجال المخابرات لدينا في الآونة الأخيرة أن ما يفعله الروس متواضع جدا مقارنة بما تفعله الصين في أنحاء هذه البلاد.

بنس: الصين تقوم أيضا بعملية "مضايقة متهورة" وذلك فيما يتعلق بواقعة جرت يوم الأحد الماضي كانت المدمرة الأمريكية (ديكاتور) تبحر خلالها في بحر الصين الجنوبي، واقتربت منها سفينة تابعة للبحرية الصينية إلى مسافة 45 مترا، ما أجبر السفينة الأمريكية على المناورة بسرعة لتفادي الاصطدام".

الصين تندد بالاتهامات الأمريكية

نددت الصين باتهامات بنس لها ووصفتها بأنها "غير مبرّرة وسخيفة".

قالت المتحدّثة باسم الخارجيّة الصينيّة هوا شون يينغ في بيان "ندعو الولايات المتحدة إلى تصحيح الخطأ الذي ارتكبته، والتوقّف عن اتّهام الصين بلا أساس وتشويه سمعتها والإضرار بمصالحها وبالعلاقات الصينية الأمريكية" وأكدت أن الصين تلتزم دائمًا بمبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخليّة للآخرين، وليس لديها مصلحة في التدخّل بالشؤون الداخلية والانتخابات في الولايات المتحدة.

نهاية عهد "التودد" بين الصين وأمريكا