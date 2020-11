مساحة بيضاء بدلا من مقال جمال خاشقجي بواشنطن بوست

تركت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية مساحة فارغة في صفحة الرأي الخاصة بها ضمن الجزء الذي كان مخصصا لمقال الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ الثلاثاء.

وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر "هذا العمود كان من المفترض أن يكون مكتوبا من قبل جمال".

وخصصت الصحيفة الأمريكية افتتاحيتها ليوم الجمعة، للحديث عن اختفاء الصحفي السعودي المعروف والكاتب الأسبوعي لديها.

وكان خاشقجي يكتب في قسم الرأي بالصحيفة من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ العام الماضي بعد خروجه من المملكة بسبب خوفه من تعرضه للاعتقال أو المنع من السفر.

وقد نشر الكاتب عددا من المقالات، وشارك في محاضرات تنتقد الوضع الحالي بالمملكة.

أبرز ما جاء في الافتتاحية:

We are holding a spot for Jamal Khashoggi in Friday’s newspaper https://t.co/gBro1ilFZC pic.twitter.com/eCLKqJYHwT

— Washington Post Opinions (@PostOpinions) October 5, 2018