مساحة بيضاء بدلا من مقال جمال خاشقجي بواشنطن بوست

تركت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية مساحة فارغة في صفحة الرأي الخاصة بها ضمن الجزء الذي كان مخصصا لمقال الكاتب السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ الثلاثاء.

وقالت الصحيفة في تغريدة على تويتر "هذا العمود كان من المفترض أن يكون مكتوبا من قبل جمال".

وخصصت الصحيفة الأمريكية افتتاحيتها ليوم الجمعة، للحديث عن اختفاء الصحفي السعودي المعروف والكاتب الأسبوعي لديها.

وكان خاشقجي يكتب في قسم الرأي بالصحيفة من منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ العام الماضي بعد خروجه من المملكة بسبب خوفه من تعرضه للاعتقال أو المنع من السفر.

وقد نشر الكاتب عددا من المقالات، وشارك في محاضرات تنتقد الوضع الحالي بالمملكة.

أبرز ما جاء في الافتتاحية:

جمال خاشقجي ليس مجرد معلِّق سياسي، فعلى مدى مسيرته الطويلة، كان على اتصال وثيق مع العائلة المالكة السعودية ويعرف طريقة تفكيرها وعملها أكثر من غيره.

محمد بن سلمان الذي ارتقى إلى منصب ولي العهد العام الماضي شعر بالغضب تجاه انتقادات جمال التي عبّر عنها خلال العام المنصرم، حيث شنّ بن سلمان حملة واسعة النطاق لإسكات المعارضة أثناء محاولته تحديث المملكة.

من بين السجناء القابعين في سجونه بسبب تعبيرهم السياسي رجال دين ومدوِّنون وصحفيون وناشطون، إضافة الى نساء دافعن عن الحق في قيادة السيارة، وهو حق مُنِح حتى أثناء معاقبتهن.

بعد انتخاب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة، علّق السيد خاشقجي خلال حدث في (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) بقوله إنّ المملكة كانت متوترة بشأن ترمب لأسباب وجيهة.

التعليق أغضب القيادة السعودية التي كانت تأمل أن تتقرب من الرئيس الجديد، وطُلِب من السيد خاشقجي أن يتوقف عن الكتابة واستخدام تويتر.

قرر خاشقجي مغادرة البلاد بعد أن عاصر اعتقال الكثير من الأشخاص بسبب آرائهم، كتب للـ(واشنطن بوست) في سبتمبر/أيلول 2017 "لقد تركتُ بيتي وعائلتي وعملي وأنا الآن أرفع صوتي. من شأن فعل خلاف ذلك أن يكون خيانة لأولئك الذين يقبعون في السجن. يمكنني الحديث عندما لا يستطيع الكثيرون ذلك".

تابَع في كتابة مقالات لواشنطن بوست”. كما كتب في فبراير/شباط أنّ القيود التي يفرضها ولي العهد على حرية التعبير قد "امتصت الأوكسجين من الساحة العامة التي كانت محدودة في السابق ولكنها كانت لا تزال موجودة.

We are holding a spot for Jamal Khashoggi in Friday’s newspaper https://t.co/gBro1ilFZC pic.twitter.com/eCLKqJYHwT — Washington Post Opinions (@PostOpinions) October 5, 2018

اهتمام عالمي بالصحفي السعودي