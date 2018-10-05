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فيديو| للمرة الـ12.. نتنياهو يخضع لاستجواب الشرطة بتهم فساد

5/10/2018

ذكرت وسائل إعلام محلية (الجمعة) أن الشرطة الإسرائيلية استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الثانية عشرة في إطار تحقيق مطول بشأن الفساد.

التفاصيل:
  • لقطات مصورة بالقناة العاشرة التلفزيونية الخاصة أظهرت محققي الشرطة وهم يدخلون إلى المقر الرسمي لنتنياهو في القدس. ورفضت الشرطة ومكتب رئيس الوزراء التعليق.
  • راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن تحقيق اليوم يركز على قضيتين أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات بشأنهما إلى نتنياهو.
  • تتعلق إحدى القضيتين بمزاعم تقديم هدايا إلى نتنياهو وأسرته، بينما تتعلق الأخرى بمزاعم مناقشته الحصول على تغطية أفضل في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية مقابل فرض قيود على صحيفة مجانية منافسة.
  • نتنياهو خضع للاستجواب بشأن قضية ثالثة تزعم فيها الشرطة أن ملاك أكبر شركة اتصالات إسرائيلية قدموا له ولزوجته تغطية خاصة في موقع إخباري على الإنترنت يهيمنون عليه مقابل حصولهم على خدمات خاصة من الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات.
رد نتنياهو:
  • المكتب الإعلامي لنتنياهو قال إن المحققين استجوبوه لعدة ساعات في مقره الرسمي بالقدس للمرة الثانية عشرة مشددا على أن نتائج التحقيق لم تسفر عن أي شيء ضده.
  • مكتب نتنياهو في بيان: "بعد التحقيق الثاني عشر من الواضح نهائيا أنهم لم يجدوا شيئا ضده".
  • البيان: "مرة أخرى أجاب عن كل سؤال بثقة كاملة وهو يعلم بوضوح أن شيئا لم يحدث وبالتالي لن يفضي الأمر إلى شيء".
  • لم توجه اتهامات ضد رئيس الوزراء الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة ويصف الادعاءات بأنها لا أساس لها.
  • نتنياهو حظي بمساندة شركاء له في الائتلاف الحاكم يقولون إنهم ينتظرون الخطوات القادمة للنائب العام.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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