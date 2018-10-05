فيديو| للمرة الـ12.. نتنياهو يخضع لاستجواب الشرطة بتهم فساد

ذكرت وسائل إعلام محلية (الجمعة) أن الشرطة الإسرائيلية استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الثانية عشرة في إطار تحقيق مطول بشأن الفساد.

التفاصيل:

لقطات مصورة بالقناة العاشرة التلفزيونية الخاصة أظهرت محققي الشرطة وهم يدخلون إلى المقر الرسمي لنتنياهو في القدس. ورفضت الشرطة ومكتب رئيس الوزراء التعليق.

راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن تحقيق اليوم يركز على قضيتين أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات بشأنهما إلى نتنياهو.

تتعلق إحدى القضيتين بمزاعم تقديم هدايا إلى نتنياهو وأسرته، بينما تتعلق الأخرى بمزاعم مناقشته الحصول على تغطية أفضل في إحدى أكبر الصحف الإسرائيلية مقابل فرض قيود على صحيفة مجانية منافسة.

نتنياهو خضع للاستجواب بشأن قضية ثالثة تزعم فيها الشرطة أن ملاك أكبر شركة اتصالات إسرائيلية قدموا له ولزوجته تغطية خاصة في موقع إخباري على الإنترنت يهيمنون عليه مقابل حصولهم على خدمات خاصة من الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات.

رد نتنياهو: