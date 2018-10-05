فيديو: الهند تشتري صواريخ إس-400 وتتجاهل تحذيرات أمريكا

قال الكرملين إن الهند أبرمت صفقة مع روسيا (الجمعة) لتزويدها بنظام الدفاع الصاروخي إس-400 المضاد للطائرات، وهي الصفقة التي حذرت الولايات المتحدة مرارا من إبرامها.
التفاصيل:
- الصفقة تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند، والتي توجت مفاوضات جرت منذ عدة أشهر لبيع نظام إس 400 الروسي، لكنها واجهت صعوبات بسبب تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات إذا أبرمت الصفقة.
- الصفقة تقضي بإمداد الهند بخمس بطاريات صواريخ من نظام إس-400 الروسي للدفاع الجوي.
- تقدر قيمة الصفقة بأكثر من خمسة مليارات دولار وتعطي الجيش الهندي القدرة على إسقاط الطائرات والصواريخ على مسافات غير مسبوقة.
معلومات أساسية:
- الكونغرس الأمريكي كان قد اعتمد عام 2017 قانونا لمعاقبة روسيا على سلوكها في أوكرانيا وتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويفرض هذا القانون عقوبات اقتصادية على أي كيان أو دولة تبرم عقود تسلح مع شركات روسية.
- الولايات المتحدة قالت إن الدول التي تتعامل مع قطاعات الدفاع والمخابرات الروسية ستواجه تلقائيا عقوبات وفق تشريع يطلق عليه "مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات".
- متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال هذا الأسبوع إن تطبيق القانون سيركز على الدول التي تحصل على أسلحة مثل بطاريات صواريخ إس-400.
- الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الجيش الصيني لشرائه طائرات مقاتلة وكذلك نظام صواريخ إس-400 من روسيا هذا العام.
- الهند تأمل في الحصول على إعفاء من واشنطن، رغم أنها لم تتلق حتى الآن سوى تحذيرات. لكن الولايات المتحدة حريصة على عدم إثارة استياء حليفها الهندي، لأن للقوتين مصالح في التصدي للنفوذ الصيني المتزايد في آسيا.
- واشنطن ونيودلهي أعلنتا الشهر الماضي خططا لمناورات عسكرية مشتركة في 2019، واتفقتا على تبادل معلومات عسكرية حساسة.
- تعد الولايات المتحدة حاليا ثاني أكبر مزود أسلحة للهند. لكن روسيا لا تزال أول مزود أسلحة للهند وتسعى للحفاظ على موقعها.
- السفير الهندي في روسيا، دي بالا فنكاتيش فارما، قال لصحيفة كوميرسانت الروسية إن "العلاقات بين الهند وروسيا متينة إلى حد أنها قادرة على تجاوز أي ضغط".