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سياسة

شاهد| ترمب: الملك سلمان وافق على دفع المزيد من الأموال مقابل الحماية

5/10/2018

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على دفع المزيد من الأموال مقابل الحماية التي توفرها القوات الأمريكية للمملكة.

وقال ترمب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في مينسوتا أمس الخميس إن السعوديين يدفعون 30% فقط من تكاليف الحماية الأمريكية.

تصريحات الرئيس الأمريكي
  • ندافع عن دول ثرية جدا، لا تدفع لنا أو تدفع نسبة ضئيلة.
  • خذوا السعودية مثلا، هل تعتقدون أن لديهم أموالا؟ نحن ندافع عنهم لكنهم لا يدفعون إلا نسبة ضئيلة.
  • قلت للملك سلمان وهو صديقي: هل تمانع في الدفع مقابل تكلفة قواتنا؟ هل تمانع؟ ادفع. يدفعون 30 بالمائة. قلت له هل تمانع في الدفع؟ فقال: لم يطلب أحد مني ذلك. قلت: لكني أطلب منك ذلك أيها الملك. قال هل أنت جاد؟ قلت له أنا جاد للغاية، كن متأكدا من ذلك.
  • سيدفعون. قال إن أحدا لم يطلب منه ذلك مطلقا. بالمناسبة نحن نتحدث عن مليارات عدة من الدولارات.
تصريحات سابقة
  • هذه المرة الثالثة خلال أسبوع التي يكشف فيها ترمب عن المزيد من تفاصيل مكالمته الهاتفية مع العاهل السعودي قبل أيام.
  • كان ترمب قد كشف عن فحوى مكالمة هاتفية بينه وبين الملك سلمان بن عبد العزيز قبل يومين، حذر فيها العاهل السعودي من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي.
  • يوم السبت الماضي قال ترمب خلال تجمع لمؤيديه في ولاية فرجينيا إنه أبلغ الملك سلمان أنه من دون الولايات المتحدة "الرب وحده يعلم ماذا سيحدث" للمملكة، قائلا إن بلاده يجب أن تحصل في مقابل "الأمان" الذي توفره للسعودية على حصة من تريليونات الدولارات من خزائن السعودية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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