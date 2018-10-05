شاهد| ترمب: الملك سلمان وافق على دفع المزيد من الأموال مقابل الحماية

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على دفع المزيد من الأموال مقابل الحماية التي توفرها القوات الأمريكية للمملكة.

وقال ترمب خلال تجمع انتخابي لأنصاره في مينسوتا أمس الخميس إن السعوديين يدفعون 30% فقط من تكاليف الحماية الأمريكية.

تصريحات الرئيس الأمريكي

ندافع عن دول ثرية جدا، لا تدفع لنا أو تدفع نسبة ضئيلة.

خذوا السعودية مثلا، هل تعتقدون أن لديهم أموالا؟ نحن ندافع عنهم لكنهم لا يدفعون إلا نسبة ضئيلة.

قلت للملك سلمان وهو صديقي: هل تمانع في الدفع مقابل تكلفة قواتنا؟ هل تمانع؟ ادفع. يدفعون 30 بالمائة. قلت له هل تمانع في الدفع؟ فقال: لم يطلب أحد مني ذلك. قلت: لكني أطلب منك ذلك أيها الملك. قال هل أنت جاد؟ قلت له أنا جاد للغاية، كن متأكدا من ذلك.

سيدفعون. قال إن أحدا لم يطلب منه ذلك مطلقا. بالمناسبة نحن نتحدث عن مليارات عدة من الدولارات.

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