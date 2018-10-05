شاهد: الجمهوريون يتأهبون لتعيين كافانو وسط احتجاجات

ازداد الجمهوريون ثقة بإمكانية فوز بريت كافانو، مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لرئاسة المحكمة العليا، وسط تنديد الديمقراطيين بتقرير حول التهم المنسوبة إليه وتظاهرات الناشطين ضده.

وأعرب الجمهوريون في مجلس الشيوخ، عن رغبتهم في عقد جلسة السبت للمصادقة على تعيين بريت كافانو مرشح الرئيس دونالد ترمب عضوا في المحكمة العليا، بعدما قالوا أن تحقيقا جديدا أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) لم يتوصل إلى أدلة تثبت مزاعم ارتكاب كافانو اعتداء جنسيا.

تعيين على وقع الاتهامات والتظاهرات

اتهمت كريستين بلازي فورد، الأستاذة الجامعية في كاليفورنيا، في شهادة أمام لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي القاضي بريت كافانو بمحاولة اغتصابها في سهرة في منزل مطلع الثمانينات عندما كانا في المرحلة الثانوية.

نفى كافانو بشدة الاتهامات واتهامات أخرى بتجاوزات جنسية وجهتها ضده امرأتان أخريان إحداهما، ديبورا راميريز، قالت إنه أقدم على سلوك بذيء خلال سهرة في إحدى الكلّيات.

تم تأجيل المصادقة على تعيين كافانو، بعد أن تم تحويل الملف إلى ( أف بي آي) للتحقيق في التهم الموجهة للقاضي.

دعم الرئيس الأمريكي مرشحه وأشاد بشهادته أمام أعضاء لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، كما سخر من الأستاذة الجامعية التي اتهمت القاضي أمام تجمع انتخابي هذا الأسبوع.

الجمهوريون الأمريكيون ازدادوا ثقة بإمكانية فوز كافانو بتأييد مجلس الشيوخ بعد أن أبدى عضوان بالحزب رد فعل إيجابيا على تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتهامات منسوبة إليه بسوء السلوك الجنسي.

في ذات وقت شارك الآلاف في مسيرة ضد كافانو في شوارع واشنطن، وهاجم الديموقراطيون تحقيق، أف بي آي، ووصفوه بأنه "غير مكتمل" وخضع لقيود من البيت الأبيض الذي يصر على تعيين المحافظ كافانو (53 عاما).

حظوظ كافانو في تولي المنصب

الجمهوريين مضوا قدما في خطط إجراء تصويت إجرائي رئيسي اليوم الجمعة وتصويت نهائي غدا السبت لتأكيد تولي كافانو للمنصب، لكن توقيت التصويت قد يتعطل بسبب السناتور الجمهوري ستيف دينز الذي قال مكتبه، إنه يعتزم حضور حفل زفاف ابنته في مونتانا يوم السبت، مما يحول دون إلقائه بصوته.

للجمهوريين أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ بهامش 51 مقعدا مقابل 49 مقعدا، لذا فإن خرج دينز من الصورة، فسيحتاج الحزب لكل صوت جمهوري آخر لتأييد تعيين كافانو في المنصب في تصويت يوم السبت تحسبا لاعتراض كل الديمقراطيين.

لم يقل أي جمهوري إنه سيعترض على تعيين كافانو، وإن لم يلتزم أربعة بتأييده، وأشارت تعليقات اثنين منهم هما جيف فليك وسوزان كولينز إلى أن تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي ربما خفف من قلقهما تجاهه.

كتب ترمب على تويتر أن تقرير مكتب التحقيقات أظهر أن المزاعم المنسوبة إلى كافانو "لا تستند إطلاقا لأي أساس".

ندد الديمقراطيون بالتقرير الذي أرسله البيت الأبيض للجنة القضائية بمجلس الشيوخ ووصفوه بأنه محاولة لتحسين صورة ضيقة النطاق تتجاهل شهودا مهمين.

احتشد آلاف المحتجين المناهضين لكافانو أمام المحكمة العليا ودخلوا مبنى تابعا لمجلس الشيوخ رافعين لافتات كتبت عليها عبارات منها "صدِّقوا الضحايا" وتم إلقاء القبض على مئات المتظاهرين ومن بينهم الممثلة إيمي شومر.

قاض أمريكي متقاعد: كافانو لا يصلح للمحكمة العليا

قال القاضي الأمريكي المخضرم جون بول ستيفنز – 98 عاما – والذي كان قد أشاد سابقا بكافانو أمام حشد من المتقاعدين في فلوريدا، إن أداء القاضي في جلسة الاستماع الأسبوع الماضي بشأن مزاعم بالاعتداء الجنسي أظهر أن كافانو يفتقر إلى المزاج الذي يؤهله للانضمام إلى أعلى محكمة أمريكية.

شهادة القاضي المخضرم:

القاضي الأمريكي المخضرم جون بول ستيفنز (جلوس وسط)