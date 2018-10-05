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سياسة

ثلاثة شهداء أحدهم طفل برصاص الاحتلال شرقي غزة

جثمان أحد شهداء مسيرات العودة شرقي غزة الجمعة 5 أكتوبر
جثمان أحد شهداء مسيرات العودة شرقي غزة الجمعة 5 أكتوبر
5/10/2018

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، استشهدوا الجمعة بينما جُرح ما يقرب من 400 آخرين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة بقطاع غزة.

تصريحات وزارة الصحة الفلسطينية:
  • قال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، على صفحته الرسمية على تويتر، إن الشهداء هم محمود أكرم محمد أبو سمعان (24 عاما)، وحسين فتحي الرقب (28 عاما)، بينما استشهد طفل يدعى فارس حافظ السرساوي (12 عام).
  • ذكر القدرة أن إجمالي عدد الجرحى حتى الساعة 07:00 مساء بالتوقيت المحلي بلغ 376 شخصا، أصيبوا بإصابات مختلفة تم تحويل 196 منها للمشافي، ومن بين الإصابات 126 بالرصاص، بينها 7 إصابات خطيرة، بينما أصيبت صحفية وأصيب مسعف بإصابة خطيرة بالرصاص.
  • أشار القدرة إلى أن قناصة الاحتلال استهدفوا أيضا النقطة الطبية شرقي البريج بالرصاص، لكنه لم يسفر عن إصابات في الطاقم الطبي.

 

خلفية:
  • منذ نهاية مارس/آذار، ينظم الفلسطينيون مسيرات سلمية عند حدود قطاع غزة للمطالبة برفع الحصار عن القطاع، وللتأكيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
  • بلغ عدد الضحايا في صفوف المحتجين الفلسطينيين خلال هذه المسيرات 195 شهيدا على الأقل، و21600 مصاب.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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