البث الحي
سياسة|فرنسا

اختفاء رئيس الإنتربول.. وفرنسا تفتح تحقيقا لمعرفة مكانه

رئيس الإنتربول مينغ هونغوي - أرشيفية
رئيس الإنتربول مينغ هونغوي - أرشيفية
5/10/2018

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بالتعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لمعرفة مكان رئيس المنظمة مينغ هونغ وي بعدما أبلغت زوجته بأنه مفقود منذ سفره إلى وطنه الصين في الأسبوع الماضي.

تصريحات الشرطة الفرنسية:
  • قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن زوجة مينغ، المقيم في مدينة ليون حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين يوم 29 سبتمبر/أيلول.
موقف الإنتربول:
  • قالت منظمة الشرطة الدولية في بيان (الجمعة) إنها على علم بالتقارير عن "مزاعم اختفاء" رئيس المنظمة مينغ هونغ وي وأضافت أن القضية شأن خاص بالسلطات المعنية في فرنسا والصين.
  • قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للإنتربول: "هذا أمر يخص السلطات المعنية في فرنسا والصين" مضيفا أن الأمين العام للمنظمة وليس مينغ هو المسؤول عن إدارة شؤونها اليومية.
خلفية:
  • شغل مينغ عدة مناصب كبيرة في الصين منها نائب وزير الأمن العام قبل توليه منصبه الحالي عام 2016.
  • عبرت جماعات حقوقية عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينغ كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج.
  • حاولت بيجين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم منها الفساد والإرهاب.
  • حاولت بيجين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم منها الفساد والإرهاب.
المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

رئيس أذربيجان يقود مدرعة ويرفع العلم في المناطق المحررة (فيديو)

علييف وزوجته داخل المسجد (فيسبوك)

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)