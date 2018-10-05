اختفاء رئيس الإنتربول.. وفرنسا تفتح تحقيقا لمعرفة مكانه

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا بالتعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول) لمعرفة مكان رئيس المنظمة مينغ هونغ وي بعدما أبلغت زوجته بأنه مفقود منذ سفره إلى وطنه الصين في الأسبوع الماضي.

تصريحات الشرطة الفرنسية:

قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن زوجة مينغ، المقيم في مدينة ليون حيث مقر الإنتربول، اتصلت بالشرطة بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين يوم 29 سبتمبر/أيلول.

موقف الإنتربول:

قالت منظمة الشرطة الدولية في بيان (الجمعة) إنها على علم بالتقارير عن "مزاعم اختفاء" رئيس المنظمة مينغ هونغ وي وأضافت أن القضية شأن خاص بالسلطات المعنية في فرنسا والصين.

قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للإنتربول: "هذا أمر يخص السلطات المعنية في فرنسا والصين" مضيفا أن الأمين العام للمنظمة وليس مينغ هو المسؤول عن إدارة شؤونها اليومية.

خلفية: