هولندا تطرد أربعة "جواسيس" روس لاتهامهم بمحاولة شن هجوم إلكتروني

قالت السلطات الهولندية إنها رحلت أربعة من ضباط المخابرات الروس قالت إنهم كانوا يحاولون اختراق الموقع الالكتروني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.

وكشفت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بيليفلد في مؤتمر صحفي في لاهاي مع رئيس المخابرات العسكرية الهولندية والسفير البريطاني في هولندا، أن السلطات أحبطت المحاولة في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي:

قال رئيس وكالة المخابرات العسكرية الهولندية الميجور جنرال أونو ايتشلشيم إن أربعة روس وصلوا إلى هولندا يوم العاشر من أبريل/ نيسان وضبطوا يوم 13 من الشهر نفسه وبحوزتهم معدات تجسس في فندق مجاور لمقر المنظمة.

عرض أيتشلشيم هوائيات وأجهزة كمبيوتر محمولة ومعدات أخرى كان الأربعة يعتزمون استخدامها في اختراق شبكة الانترنت الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

قال إن الجواسيس قبض عليهم متلبسين وحاولوا تدمير بعض معداتهم لإخفاء ما كانوا يقومون به.

أوضح أن الأربعة اعتقلوا في أبريل/ نيسان ثم أعيدوا إلى روسيا وإنهم لم يحاكموا على الفور لأن العملية اعتبرت عسكرية ولا تتعلق بالشرطة.

قالت الوزيرة إن الضباط الروس لم ينجحوا في اختراق نظم المنظمة و"وضعوا بدلا من ذلك على طائرة إلى موسكو".

دعت الوزيرة روسيا إلى الكف عن أنشطتها الإلكترونية التي تهدف لتقويض النظم الديمقراطية الغربية.

أشارت إلى أنه من المتوقع أن تصدر وزارة العدل الأمريكية عريضة اتهام لأشخاص يشتبه أنهم جواسيس روس، فيما يرجع جزئيا إلى معلومات حصلت عليها من العملية الهولندية.

حذر ايتشلشيم من سذاجة اعتبار أن هولندا آمنة نسبيا من هجمات روسيا الإلكترونية.

أضاف أن المخابرات العسكرية الروسية "تنشط هنا في هولندا… حيث توجد (مقرات) العديد من المنظمات الدولية".

كان الأربعة يخططون للسفر من هولندا إلى معمل في سويسرا تستخدمه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحليل عينات الأسلحة الكيماوية.

معلومات أساسية:

في شهر أبريل/ نيسان، كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمل على التحقق من المادة التي استخدمت في اعتداء خلال شهر مارس/ آذار في سالزبري ببريطانيا على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

كانت المنظمة تسعى كذلك للتحقق من المادة المستخدمة في هجوم على مدينة دوما السورية.

اتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية بأنها وراء مجموعة من الهجمات الإلكترونية الغرض منها تقويض الديمقراطيات الغربية من خلال نشر حالة من البلبلة في كل المجالات بدءا بالرياضة والنقل وانتهاء بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

بيان مشترك:

في العاصمة البريطانية لندن، قال بيان صدر عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الهولندي مارك روته إن الهجمات الإلكترونية التي تقوم بها الاستخبارات العسكرية الروسية تعكس" استخفاف روسيا بالقيم الدولية والقواعد التي تحافظ على أمننا ".

أهم ما ورد في البيان:

سلطنا الضوء، من خلال الكشف عن هذه العمليات اليوم، على أنشطة إلكترونية غبر مقبولة للاستخبارات العسكرية الروسية.

عمليات الاستخبارات العسكرية الروسية المتهورة تتراوح ما بين نشاط إلكتروني مدمر إلى الاستخدام غير القانوني لغاز الأعصاب، مثلما رأينا في سالزبري.

العمل الذي قمنا به اليوم يعزز الرسالة الواضحة من المجتمع الدولي والتي مفادها أننا سوف نحافظ على النظام الدولي القائم على قواعد وسندافع عن المؤسسات الدولية من الذين يريدون الإضرار بها.

وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت قال في تصريحات إذاعية إن محاولات روسيا اختراق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثناء التحقيق في هجوم سالزبري أظهر دون شك من كان وراء عملية التسميم.

أضاف هانت "إذا كان أحد لا تزال تساوره الشكوك بشأن تورط الجيش الروسي في هجوم سالزبري فإن هذا ينهي هذه الشكوك".

أكد أن "من الضروري أن تدرك الحكومة الروسية أن ثمة عواقب إذا استهانت بالقانون الدولي بهذا الشكل، وأن أمرها سيفتضح وسيرى الناس الحكومة الروسية على حقيقتها – وهي أنها تنظيم يحاول إثارة الاضطرابات في مختلف أرجاء العالم".

رد روسي:

نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى مصدر بوزارة الخارجية قوله إن المزاعم الهولندية بشأن محاولة روسية لاختراق موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سخيفة.

نسبت الوكالة إلى المصدر، الذي لم تكشف عن اسمه، قوله "لم يحدث أي هجوم"، مضيفا أن المزاعم سببها حملة غربية ضد روسيا.

أضاف: "نحن جزء من كل هياكل المنظمة فلماذا سنخترقها؟ لدينا القدرة على الدخول وشبكتها بالكامل مفتوحة لنا. هذه سخافات أخرى".

في وقت سابق قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن روسيا رفضت اتهامات بريطانيا بأن جواسيس روس كانوا وراء هجمات عالمية على الانترنت قائلة إن المزاعم تأتي في إطار حملة تضليل تهدف للإضرار بالمصالح الروسية.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن الاتهامات نتاج "خيال خصب" لشخص ما.

نقلت تاس عن زخاروفا قولها للصحفيين "إنه نوع من خليط عطور شيطانية (من الادعاءات)".

اتهام أمريكي:

في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتهمت وزارة العدل سبعة ضباط من المخابرات العسكرية الروسية بتنفيذ هجمات إلكترونية مزعومة في الولايات المتحدة وضد منظمات دولية.

تضم لائحة الاتهام في الولايات المتحدة الروس الأربعة الذين طردتهم السلطات الهولندية.

تم اتهام ثلاثة من السبعة خلال التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية.

التهم الموجهة إلى الضباط الروس في الولايات المتحدة:

قرصنة هيئات رياضية دولية بينها وكالة مكافحة المنشطات العالمية واللجنة الأولمبية الدولية والاتحادان الدوليان لكرة القدم وألعاب القوى ومحكمة التحكيم الرياضية، إضافة إلى أكثر من ثلاثين هيئة وطنية بينها وكالتا مكافحة المنشطات في كندا والولايات المتحدة.

تبييض الأموال واستخدام نقود وهمية والاحتيال المصرفي وسرقة هويات.

سرقة كلمات السر الخاصة بأعضاء في منظمات رياضية مختلفة للتمكن من الحصول على وثائق تتصل بمكافحة المنشطات إضافة إلى ملفات طبية ومعلومات عن آليات مكافحة المنشطات.

من الجهات المستهدفة أيضا مجموعة وستنغهاوس الأمريكية، التي تزود المفاعلات الأوكرانية بالوقود النووي.

قال جون ديمرز مساعد وزير العدل الأمريكي للأمن القومي إنه تم نقل هذه المعلومات الحساسة إلى مجموعة القرصنة المعلوماتية "فانسي بير" والتي تسيطر عليها الاستخبارات الروسية. وقام القراصنة بعدها بتسليم الوثائق إلى صحفيين ضمن حملة تضليل.

تعود الوقائع إلى ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2014 ومايو/ أيار 2018.

تذكر لائحة الاتهام أيضا الهجمات الإلكترونية التي استهدفت المنظمات الدولية، التي كانت تحقق في تعاطي الرياضيين الروس المنشطات بدعم من الكرملين.

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