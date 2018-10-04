كندا تقر حق ارتداء الحجاب في المحاكم

أقرت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية، حق ارتداء المرأة المسلمة الحجاب خلال جلسات الاستماع بالمحاكم، وبأنه لا يحق لقاض أن يرفض الاستماع إلى إفادة امرأة بسبب ارتدائها الحجاب.
وخلصت أعلى هيئة قضائية في كيبيك في حكم صدر بإجماع قضاتها بأنه بإمكان مواطن ارتداء أي ملابس تقضي بها ديانته في قاعة محكمة إذا كانت "معتقداته الدينية صادقة وطالما أنها لا تولد تضاربا مع الحقوق الدستورية لشخص آخر".
خلفية الموضوع:
- صدر الحكم لمصلحة "رانيا العالول" وهي مواطنة كندية مسلمة، طالبتها قاضية قبل 3 سنوات بخلع حجابها للاستماع إلى شهادتها داخل قاعة المحكمة.
- خلص الحكم الصادر (الأربعاء) إلى أن القاضية كانت مخطئة في قرارها، وأن قانون الملابس في محكمة كيبيك لا يحظر ارتداء غطاء الرأس إذا كان يشكل اعتقادا دينيا صادقا ولا يؤذي المصلحة العامة".
- في فبراير / شباط 2015، رفضت القاضية إليانا مارينغو الاستماع إلى شهادة رانيا العالول في قضية تختص بسيارتها المحتجزة، لرفضها خلع الحجاب في قاعة المحكمة.
- رانيا العلول لجأت إلى المحكمة من أجل استرجاع السيارة التي كانت دوائر السير في مونتريال قد احتجزتها لقيادة ابنها لها من دون رخصة قيادة سارية.
- القاضية قالت لرانيا العلول إن هناك قاعدة تمنع مثول أي شخص أمام القاضي وهو يرتدي قبعة أو نظارة شمس، ولا بد أن يكون مرتدياً" زياً مهندماً" وطلبت منها خلع الحجاب.
- رفضت رانيا العلول طلب القاضية، فأجّلت القضية إلى أجل غير مسمى، لكنها أخيراً تمكنت من استرداد سيارتها.
- يوليو جيري محامي رانيا العلول الذي رفع القضية، تعهد أنه سيسلط الضوء على العديد من المشاكل الخاصة بحرية العقيدة، مضيفاً: "القضاة ليست لديهم صلاحية اختيار مَن سيمثلون أمامهم."
- يوليو جيري العلول كانت تسعى إلى إثبات حقها إزاء ما فعلته القاضية، والحفاظ على هذا الحق.
- دشن ناشطون آنذاك حملة لصالح السيدة المسلمة، وجمعوا حوالي 52 ألف دولار كندي لشراء سيارة بديلة لها، لكنها رفضت هذه التبرعات بعد عودة سيارتها.
- رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، طالب رئيس وزراء مقاطعة كيبيك المنتخب حديثا فرنسوا لوغو باحترام الحقوق الرئيسية للكنديين، بينها عدم الإملاء على النساء ماذا يرتدين؟
- ذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن تصريحات ترودو جاءت قبل شروع المسؤولين الجدد بالمقاطعة في إطلاق أي خطة من شأنها منع موظفين عموميين من ارتداء رموز دينية مثل الحجاب الإسلامي أو الكيبا اليهودية.
- يمثل المسلمون نحو 4% من إجمالي سكان كندا المقدر عددهم بـ 36.29 مليون نسمة، بحسب إحصاءات عام 2017.