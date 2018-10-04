كندا تقر حق ارتداء الحجاب في المحاكم

أقرت محكمة الاستئناف في مقاطعة كيبيك الكندية، حق ارتداء المرأة المسلمة الحجاب خلال جلسات الاستماع بالمحاكم، وبأنه لا يحق لقاض أن يرفض الاستماع إلى إفادة امرأة بسبب ارتدائها الحجاب.

وخلصت أعلى هيئة قضائية في كيبيك في حكم صدر بإجماع قضاتها بأنه بإمكان مواطن ارتداء أي ملابس تقضي بها ديانته في قاعة محكمة إذا كانت "معتقداته الدينية صادقة وطالما أنها لا تولد تضاربا مع الحقوق الدستورية لشخص آخر".

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