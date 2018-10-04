شاهد: مستوطنون يستولون على عقار تاريخي بالبلدة القديمة

أمس الأربعاء، هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بحجة "عدم الترخيص"، وذلك في إطار حملة انتقامية بحق سكان البلدة بسبب المواجهات المتواصلة فيها، وقد هدم العديد من منشآت المواطنين ومشاتل زراعية ومغاسل ومحال لتصليح المركبات وكل ذلك بذريعة "عدم الترخيص".