شاهد: مستوطنون يستولون على عقار تاريخي بالبلدة القديمة

استولى مستوطنون، تحت حراسة قوة عسكرية معززة من جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على عقار قديم وتاريخي في "عقبة درويش" داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.
عقار تاريخي
- العقار يعود لعائلة جودة المقدسية، ويقع في منطقة حسّاسة جدًا لا تبعد كثيرًا عن المسجد الأقصى، وقد اُستخدم مؤخرًا كعيادة طبية.
- عملية الاستيلاء ولّدت حالة من السخط والغضب سادت المنطقة بخاصة، والقدس القديمة بشكل عام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
- موقع "عرب 48" ذكر أن العقار يقع في حارة السعدية بالقدس المحتلة وتعود ملكيته لخالد العطاري من مؤسسي شركات التأمين الكبيرة في رام الله وصاحب عقارات في القدس أيضًا.
- والعقار بالأساس ملك لعائلة جودة في القدس، لكن العائلة باعته سابقا لفادي السلامين الذي يعيش في الولايات المتحدة، إلا أن خلافات حدثت حول البيع بين الجانبين أفضت إلى بيع العقار لاحقًا إلى عائلة العطاري قبل أن تستولي عليه عصابات من المستوطنين.
- كان مستوطنون استولوا، الأربعاء على شقتين مساحة كل منهما 120 مترًا، وقطعة أرض تزيد مساحتها عن الدونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع) في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بزعم ملكيتهم لها عن طريق الشراء.
تواصل المداهمات
- قوات الاحتلال داهمت الخميس عدة منازل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة المحتلة، فيما أقدم أحد المستوطنين على دهس أغنام جنوب بلدة السموع.
- الاحتلال اقتحم منازل مملوكة لعائلتي أبو تركي والطويل، وأجرى فيها عمليات تفتيش وألحق أضرارًا بمحتوياتها.
- في السياق، أقامت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على الطريق الواصلة بين بلدة يطا وقرية التواني التابعة لها شرقًا ومنعت تنقل المواطنين والمركبات بالمنطقة.
- أحد المستوطنين تعمد دهس قطيع من الماشية بالقرب من منطقة غوين جنوب بلدة السموع، ما تسبب في نفوق عدد من رؤوس الأغنام المملوكة لأحد المواطنين الفلسطينيين.
- أمس الأربعاء، هدمت جرافات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة بحجة "عدم الترخيص"، وذلك في إطار حملة انتقامية بحق سكان البلدة بسبب المواجهات المتواصلة فيها، وقد هدم العديد من منشآت المواطنين ومشاتل زراعية ومغاسل ومحال لتصليح المركبات وكل ذلك بذريعة "عدم الترخيص".