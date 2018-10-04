بسبب الخان الأحمر.. وزيرة إسرائيلية لميركل: اهتمي بمشاكل بلادك

بعد أن هددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء بإلغاء زيارتها المقررة لإسرائيل حال هدم الخان الأحمر بالضفة، دعت وزيرة إسرائيلية ميركل إلى الاهتمام بمشاكل بلادها الداخلية.

تصريحات وزيرة إسرائيلية

وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف، العضو في حزب الليكود اليميني الحاكم في إسرائيل، دعت الأربعاء، المستشارة الألمانية إلى "الاهتمام بمشاكل بلادها" وعدم التدخل في مشروع لهدم قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة .

كلام ميري جاء خلال مقابلة مع موقع "اروتز 7" الاخباري اليميني، قبل بضع ساعات من وصول ميركل إلى إسرائيل في زيارة خاطفة لن تزيد عن يومين، وقالت ميري خلال زيارتها مستوطنة في الضفة المحتلة "أنصحها بالاهتمام بمشاكل بلادها الداخلية".

الوزيرة الإسرائيلية أضافت "نحترم ميركل ونشيد بالتعاون بين بلدينا، ولكن مع كامل احترامي لها، وفي ما يتعلق بمشاكلنا الداخلية، أنتظر من المسؤولين الأجانب الذين يأتون إلى هنا ألا يتدخلوا فيها".

ميركل (يسار) ركزت على الاتفاق النووي الإيراني والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي (الجزيرة)

زيارة ميركل

زيارة المستشارة الألمانية وعشرة من وزراء حكومتها ورجال أعمال ألمان، الأربعاء، جاءت كجزء من اللقاءات السنوية التقليدية التي تعقد في برلين وتل أبيب لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة الاحتلال وألمانيا، والمتواصلة للعام الثامن على التوالي.

الزيارة الخاطفة عكست عمق الخلافات مع حكومة نتنياهو بشأن عدة قضايا إقليمية، أبرزها الاتفاق النووي للدول العظمى مع إيران، والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومخطط هدم الخان الأحمر وتهجير سكانه، والتصعيد مع غزة.

ميركل التي امتنعت عن زيارة الضفة الغربية المحتلة ولقاء أي مسؤول فلسطيني، سارعت قبل وصولها تل أبيب إلى إرسال ممثل ألمانيا لدى فلسطين الذي التقى في رام الله رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في رسالة لحكومة الاحتلال بضرورة استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.

أطفال الخان الأحمر، بعثوا برسالة إلى ميركل، قبيل وصولها تل أبيب، طالبوها بالضغط على إسرائيل لمنعها من هدم منازلهم، وناشدوها بالعمل على وقف مخطط الاحتلال لهدم وإخلاء التجمع البدوي .

حركة "المناضلون من أجل السلام" أصدرت أيضًا رسالة تدعو ميركل للتدخل لمنع إخلاء وهدم خان الأحمر شرقي القدس المحتلة، كما تظاهر سكان الخان التي تعتزم السلطات الإسرائيلية هدمها، أمام الممثلية الألمانية في الضفة الغربية مطالبين ميركل بالتدخل لصالحهم .

دول عدة بينها ألمانيا دعت إلى عدم المساس بهذه القرية التي تحولت رمزًا لمقاومة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

حكاية الخان الأحمر