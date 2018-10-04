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سياسة|فرنسا

القبض على رجل عصابات بعد هروبه بطريقة "هوليودية" من السجن

رضوان فايد، فرنسي من أصل جزائري، يعد واحدا من أشهر رجال العصابات في فرنسا
رضوان فايد، فرنسي من أصل جزائري، يعد واحدا من أشهر رجال العصابات في فرنسا
4/10/2018

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل عصابات شهير بعد ثلاثة أشهر من فراره من السجن على طريقة أفلام هوليود؛ إذ ساعده مسلحون على الهرب باستخدام طائرة مروحية.

التفاصيل:

  • بعد بحث دام لثلاثة أشهر، وجدت الشرطة الفرنسية سارق البنوك الشهير رضوان فايد في منطقة واز الواقعة في شمال العاصمة الفرنسية باريس.
  • رضوان فايد كان محكوماً عليه بالسجن الانفرادي لمدة 25 عاماً بتهمة قتل شرطية فرنسية خلال قيامه بعملية سطوٍ مسلّح على أحد البنوك.
  • هذه ثالث مرّة يتم فيها القبض على رضوان فايد، فقد سبق وأن فرّ من السجن مرتين.
  • في المرّة الأولى قام رضوان بتفجير أبواب السجن مستخدماً متفجراتٍ كان قد أخفاها في علبة مناديل.
  • في المرة الثانية، تنكر مسلحون تابعون لعصابة رضوان فايد وزعموا أنهم طلاب في مدرسة للطيران، ثم قاموا بإجبار أحد المعلمين على الطيران بهم بمروحية إلى السجن الذي يوجد فيه رضوان.
  • أثارت القضية صراعا سياسيا حول أمن السجون الفرنسية، التي يعاني أغلبها من الاكتظاظ والأحوال السيئة.
المصدر : وكالات
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