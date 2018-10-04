القبض على رجل عصابات بعد هروبه بطريقة "هوليودية" من السجن

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجل عصابات شهير بعد ثلاثة أشهر من فراره من السجن على طريقة أفلام هوليود؛ إذ ساعده مسلحون على الهرب باستخدام طائرة مروحية.

التفاصيل: