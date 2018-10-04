السفير السعودي في تركيا: ليست لدي معلومات عن خاشقجي

قالت قناة تركية إن السفير السعودي أبلغ مسؤولين أتراكا أنه ليست لديه معلومات عن الصحفي جمال خاشقجي، الذي أبُلغ عن اختفائه بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول قبل يومين.
التفاصيل:
- وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السعودي للتشاور بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية المملكة في اسطنبول يوم الثلاثاء.
- قالت وزارة الخارجية السعودية إن مسؤولا سعوديا كبيرا استقبل السفير التركي في الرياض لإجراء محادثات، الخميس.
- أضافت الوزارة على تويتر أن عادل مرداد وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية أجرى محادثات مع السفير التركي أردوغان كوك في الرياض.
- ذكر تلفزيون (إن.تي.في) التركي، الخميس، أن السفير السعودي قال لمسؤولي الخارجية التركية خلال محادثات في الوزارة إنه سيبلغهم بمجرد حصوله على أي معلومات.
- نسب إلى نائب وزير الخارجية قوله للسفير،الذي استدعي للوزارة (الأربعاء) إنه ينبغي توضيح ملابسات المسألة على الفور.
- قالت مصادر دبلوماسية،لوكالة "الأناضول"، إن السفير وليد بن عبد الكريم الخريجي استُدعي إلى مقر الخارجية التركية في أنقرة بعد ظهر (الأربعاء) والتقاه مساعد وزير الخارجية التركي، ياووز سليم كيران، واستفسر منه عن وضع خاشقجي.
- قدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة عن مكان خاشقجي الذي غادر السعودية العام الماضي ليقيم في واشنطن خشية معاقبته على آرائه.
- لم يظهر خاشقجي منذ أكثر من 48 ساعة بعد أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
- في وقت سابق قالت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في أسطنبول إنها تتابع ما ورد في وسائل الإعلام عن اختفاء خاشقجي بعد خروجه من مبنى القنصلية.
- أكدت القنصلية أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي.
- ابراهيم كالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، قال للصحفيين، الأربعاء، إن خاشقجي محتجز في القنصلية، مضيفا أن أنقرة على اتصال بالمسؤولين السعوديين.
- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تحقق في الأمر.
- قالت خطيبة خاشقجي لوكالة "فرانس برس" إنها لم تتلق أية أخبار عنه. وأضافت: "لا نعرف مكانه. لو ترك القنصلية كما قال السعوديون لعرفنا مكانه".