السفير السعودي في تركيا: ليست لدي معلومات عن خاشقجي

قالت قناة تركية إن السفير السعودي أبلغ مسؤولين أتراكا أنه ليست لديه معلومات عن الصحفي جمال خاشقجي، الذي أبُلغ عن اختفائه بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول قبل يومين.

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