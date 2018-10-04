البرلمان الأوربي يطالب الإمارات بالإفراج عن المعارض أحمد منصور

طالب النواب الأوربيون، الخميس، بالإفراج الفوري عن المعارض الإماراتي أحمد منصور الذي حُكم عليه بالسجن عشر سنوات لانتقاده السلطة في الإمارات.

التفاصيل:

في نصّ غير تشريعي أقرّ بـ322 صوتاً مقابل 220 صوتاً معارضاً، دعا البرلمان الأوربي الذي عقد جلسة عامة في ستراستبورغ، السلطات الإماراتية إلى "الإفراج فوراً ومن دون شروط عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير".

تنطبق هذه المطالبة على "جميع سجناء الرأي" في الإمارات.

اعتبر البرلمان الأوربي أن أحمد منصور (48 عاماً) "قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً".

خلفيات: