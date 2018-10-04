استهانة إسرائيلية بالصواريخ الروسية

قلل وزير إسرائيلي من تسليم روسيا نظام إس-300 الصاروخي إلى النظام السوري، قائلا إن طائرات الشبح المقاتلة الإسرائيلية قادرة على التغلب على النظام ويمكن تدميره على الأرض.

وردا على سؤال في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي بشأن ما إذا كان امتلاك سوريا لنظام إس-300 من شأنه تقييد طائرات الجيش الإسرائيلي، قال تساحي هنغبي وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي "لا، على الإطلاق".

أهم التصريحات خلال اللقاء

قال هنغبي إنه سبق ونشرت روسيا نظام إس-300 الخاص بها في سوريا، لذلك فإن قدرات هذا النظام سبق وأن وضعت لفترة طويلة بعين الاعتبار في التخطيط الإسرائيلي، مضيفا أن الجيش السوري سيحتاج "بضعة أشهر" لبدء تشغيل نظام إس-300 الخاص به.

هدد الوزير باتخاذ اجراء ضد النظام الصاروخي إس-300 على الأرض، قائلا "لقد اضطررنا بالفعل، قبل بضعة أشهر، إلى تدمير بطاريات الصواريخ السورية، وآمل ألا يتحدونا في المستقبل".

قال هنغبي إن "القدرات التشغيلية التي لدى القوات الجوية لا تستطيع معها مثل تلك البطاريات (إس-300) أن تقيد في واقع الأمر قدرات القوات الجوية على العمل".

أوضح هنغبي "تعرف أن لدينا طائرات شبح مقاتلة، أفضل الطائرات في العالم. هذه البطاريات ليست قادرة حتى على اكتشافها"، في إشارة إلى طائرات إف-35 المقاتلة التي تسلمتها إسرائيل من الولايات المتحدة منذ أكثر من عام.

ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران استغلت هذه الفترة لتكثيف أنشطتها في سوريا، قال إنه لا يرى "أي أساس لذلك" في تقييمات المخابرات الإسرائيلية.

قال هنغبي إن أي توقف من هذا القبيل هو "موقف تكتيكي على مدى أسبوع أو اثنين" وليس إعادة تقييم استراتيجي من جانب إسرائيل، مضيفا "أوضحنا للسوريين أكثر من مرة أننا لن نتراجع عن التزامنا لمنع ترسيخ (وجود) إيران في سوريا".

خلفية

قالت إسرائيل في الرابع من سبتمبر/ أيلول إنها نفذت أكثر من 200 غارة جوية في سوريا في العامين الماضيين، بمعدل ​​متوسط مرتين في الأسبوع، وكانت روسيا تغض الطرف عن هذه الغارات إلى حد كبير. ولم ترد أي تقارير عن أي غارات منذ سقوط طائرة تجسس روسية يوم 17 سبتمبر/أيلول.

تقول إسرائيل إن غاراتها الجوية على سوريا ضرورية لمنع عمليات الانتشار ونقل الأسلحة التي تقوم بها إيران أو حزب الله اللبناني.

معلومات أساسية