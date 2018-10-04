اختفاء خاشقجي.. الشرطة التركية تكشف عن "دليل زائف" قدمته القنصلية السعودية

فندت الشرطة التركية الأربعاء رواية القنصلية السعودية في إسطنبول بشأن واقعة اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي أول أمس الثلاثاء.

وقالت الشرطة التركية لمراسل الجزيرة مباشر إنه لا يوجد أي دليل على أن خاشقجي قد غادر القنصلية السعودية بعد دخوله إليها.

كما أكدت مصادر الشرطة في وقت لاحق لمراسل الجزيرة مباشر أن القنصلية السعودية قدمت صورا ادعت أنها تثبت خروج خاشقجي من القنصلية بعد دخوله إليها، إلا أنه تبين أن تلك الفيديوهات قديمة وتعود إلى يوم الجمعة الماضي عندما زار خاشقجي القنصلية للمرة الأولى لإجراء بعض المعاملات.

روايتان متناقضتان

قدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة الأربعاء بشأن مكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول أول أمس الثلاثاء.

الرواية التركية

البداية كانت مع تصريح لاثنين من المسؤولين الأتراك لوكالة رويترز أمس الأربعاء، قالا إن خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية بإسطنبول.

بعد ذلك قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن وزارة الخارجية والأجهزة المعنية تتابع قضية اختفاء خاشقجي مع موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول، مؤكدا أن الأخير لا يزال موجودا داخل القنصلية، معربا عن أمله في حل الأزمة قريبا.

الرواية السعودية

قال مسؤول سعودي لرويترز أمس الأربعاء إن خاشقجي زار القنصلية "لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية وإنه خرج بعد فترة قصيرة" مضيفا "ليس في القنصلية ولا تحتجزه السعودية".

قالت القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول إنها تتابع ما ورد في وسائل الإعلام عن خاشقجي "بعد خروجه من مبنى القنصلية" مؤكدة أنها تقوم بإجراءات المتابعة والتنسيق مع السلطات التركية لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي.

تفنيد الرواية السعودية