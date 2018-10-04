أردوغان: سنترك سوريا لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري الشعب السوري انتخابات.
أهم تصريحات أردوغان:
- عندما يجري الشعب السوري انتخابات، سنترك سوريا لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم.
- إيران تدير 12 موقعا للمراقبة في المنطقة، بينما تدير روسيا عشرة مواقع وإيران ستة.
- تأمين هذا الممر (المنطقة منزوعة السلاح في إدلب) يعني تأمين إدلب… وبدأنا في تعزيز مواقع المراقبة الخاصة بنا.
- تركيا لا تواجه صعوبة في إجراء محادثات مع الجماعات في إدلب.
- الولايات المتحدة أرسلت 19 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات إلى التنظيمات "الإرهابية" في سوريا.
خلفية:
- إدلب هي آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
- اتفق أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا تحت سيطرة روسية تركية.
- ينص الاتفاق على انسحاب كل المقاتلين "المتطرفين" من إدلب، وعلى "سحب السلاح الثقيل من المنطقة" بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب بوتين.
- لتركيا وجود في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا وإلى الشرق منها حول جرابلس.