أردوغان: سنترك سوريا لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري الشعب السوري انتخابات.

أهم تصريحات أردوغان:

عندما يجري الشعب السوري انتخابات، سنترك سوريا لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم.

إيران تدير 12 موقعا للمراقبة في المنطقة، بينما تدير روسيا عشرة مواقع وإيران ستة.

تأمين هذا الممر (المنطقة منزوعة السلاح في إدلب) يعني تأمين إدلب… وبدأنا في تعزيز مواقع المراقبة الخاصة بنا.

تركيا لا تواجه صعوبة في إجراء محادثات مع الجماعات في إدلب.

الولايات المتحدة أرسلت 19 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات إلى التنظيمات "الإرهابية" في سوريا.

خلفية: