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سياسة|تركيا

أردوغان: سنترك سوريا لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
4/10/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجري الشعب السوري انتخابات.

أهم تصريحات أردوغان:
  • عندما يجري الشعب السوري انتخابات، سنترك سوريا لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم.
  • إيران تدير 12 موقعا للمراقبة في المنطقة، بينما تدير روسيا عشرة مواقع وإيران ستة.
  • تأمين هذا الممر (المنطقة منزوعة السلاح في إدلب) يعني تأمين إدلب… وبدأنا في تعزيز مواقع المراقبة الخاصة بنا.
  • تركيا لا تواجه صعوبة في إجراء محادثات مع الجماعات في إدلب.
  • الولايات المتحدة أرسلت 19 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر والمعدات إلى التنظيمات "الإرهابية" في سوريا.
خلفية:
  • إدلب هي آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
  • اتفق أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا تحت سيطرة روسية تركية.
  • ينص الاتفاق على انسحاب كل المقاتلين "المتطرفين" من إدلب، وعلى "سحب السلاح الثقيل من المنطقة" بحلول 15 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب بوتين.
  • لتركيا وجود في منطقة عفرين في شمال غرب سوريا وإلى الشرق منها حول جرابلس.
المصدر : الأناصول + رويترز
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