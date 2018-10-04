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سياسة|تركيا

أردوغان: سأدرس إجراء استفتاء على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
4/10/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه سيدرس إجراء استفتاء على مسعى بلاده المعطل منذ فترة طويلة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.

أهم تصريحات أردوغان:
  • عبر أردوغان عن غضبه مما يعتبره تقصيرا من الغرب في دعمه.
  • قال الرئيس التركي إنه سيبحث مع زملائه اتخاذ خطوة الاستفتاء.
  • قال أردوغان: "نحن في 2018 ولا يزالون يبقوننا في حالة انتظار… يمكن لنا أن نذهب لواحد وثمانين مليون شخص ونرى القرار الذي سيتخذونه" في إشارة إلى الناخبين الأتراك.
  • أضاف أردوغان أنه إذا جرى اتخاذ قرار الاستفتاء فقد تتخذ الإجراءات "على الفور".
خلفية:
  • يتهم أردوغان منذ فترة طويلة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإضمار مشاعر مناهضة للمسلمين، قائلا إن التكتل قلق من احتمال وجود دولة مسلمة بين أعضائه.
  • من الممكن أن يضع الاستفتاء على الاستمرار في ترشح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي نهاية لمفاوضات الانضمام التي بدأت عام 2005 ويزيد ابتعاد تركيا عن الغرب.
  • توجه الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، انتقادات لتركيا وأردوغان منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد عام 2016.
المصدر : رويترز
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