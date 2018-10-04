أردوغان: سأدرس إجراء استفتاء على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه سيدرس إجراء استفتاء على مسعى بلاده المعطل منذ فترة طويلة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي.
أهم تصريحات أردوغان:
- عبر أردوغان عن غضبه مما يعتبره تقصيرا من الغرب في دعمه.
- قال الرئيس التركي إنه سيبحث مع زملائه اتخاذ خطوة الاستفتاء.
- قال أردوغان: "نحن في 2018 ولا يزالون يبقوننا في حالة انتظار… يمكن لنا أن نذهب لواحد وثمانين مليون شخص ونرى القرار الذي سيتخذونه" في إشارة إلى الناخبين الأتراك.
- أضاف أردوغان أنه إذا جرى اتخاذ قرار الاستفتاء فقد تتخذ الإجراءات "على الفور".
خلفية:
- يتهم أردوغان منذ فترة طويلة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإضمار مشاعر مناهضة للمسلمين، قائلا إن التكتل قلق من احتمال وجود دولة مسلمة بين أعضائه.
- من الممكن أن يضع الاستفتاء على الاستمرار في ترشح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي نهاية لمفاوضات الانضمام التي بدأت عام 2005 ويزيد ابتعاد تركيا عن الغرب.
- توجه الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، انتقادات لتركيا وأردوغان منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في البلاد عام 2016.