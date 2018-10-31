واشنطن تدعو إلى إنهاء الحرب في اليمن بعد مقتل خاشقجي

دعت الولايات المتحدة أمس إلى إنهاء الحرب في اليمن، وطالبت خصوصا بوقف الضربات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية، في تغيير في موقفها بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل:

الرسالة أعلنها وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس ثم وزير الخارجية مايك بومبيو.

مايك بومبيو قال في بيان "حان الوقت الآن لوقف الأعمال العدائية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ وغارات الطائرات المسيّرة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باتجاه السعودية والإمارات".

بومبيو أضاف أن "الغارات الجوية للتحالف يجب أن تتوقف بعد ذلك في كل المناطق المأهولة في اليمن".

أدلى جيم ماتيس بعد ذلك بتصريحات مماثلة، داعيا "الجميع" إلى الانضمام إلى "طاولة مفاوضات على أساس وقف لإطلاق النار" يفضي إلى انسحاب الحوثيين أولا من الحدود مع السعودية "ثم وقف عمليات القصف" التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية.

ماتيس أضاف أن وقف المعارك سيتيح لمبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث جمع مختلف الأطراف "في السويد".

لم يشر الوزيران إلى مقتل خاشقجي الصحفي المنتقد للرياض، الحادثة التي أثرت على صورة المملكة وأثارت شبهات في دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. لكن هذا الحزم الأمريكي يأتي بينما تتعرض إدارة ترمب لضغوط في الكونغرس من أجل النأي عن السعودية.

أزمة إنسانية

في مؤتمر صحفي في واشنطن أمس، صرح ماتيس "علينا أن نقوم بذلك الأيام الثلاثين المقبلة وأعتقد أن السعودية والإمارات على استعداد" للمضي في الأمر.

بومبيو طلب أيضا إجراء مشاورات أولى برعاية موفد الأمم المتحدة "في نوفمبر/ تشرين الثاني في بلد ثالث"، للبحث خصوصا في "إخلاء الحدود من الأسلحة وتركيز كل الأسلحة الثقيلة بأيدي مراقبين دوليين".

كانت آخر محاولة قام بها غريفيث لتنظيم محادثات سلام في سبتمبر/أيلول الماضي في جنيف، باءت بالفشل في غياب الحوثيين.

تساعد الولايات المتحدة التحالف السعودي الإماراتي بإعادة تزويد طائراته بالوقود وتقديم التدريبات على الاستهداف. وقال بومبيو الشهر الماضي إنه أكد للكونغرس الأمريكي أن السعودية والإمارات تعملان على تقليص الخسائر في صفوف المدنيين باليمن.

خلفيات:

الطفلة بثينة محمد منصور بعد انتشالها من تحت الأنقاض عقب قصف قوات التحالف السعودي الإماراتي لصنعاء