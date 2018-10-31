هل يستطيع ترمب إلغاء حق الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة؟

قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مهمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أنه يريد إصدار مرسوم يلغي الحق باكتساب الجنسية الأمريكية لكل طفل يولد في الولايات المتحدة.
التفاصيل:
- يندرج هذا الأمر الذي كشفه ترمب غداة إعلانه إرسال أكثر من خمسة آلاف جندي إلى الحدود المكسيكية، في إطار سلسلة تصريحات له تهدف الى جعل ملف الهجرة في صلب النقاش السياسي.
- في مقابلة مع تلفزيون "أكسيوس" أمس، قال ترمب إنه يعتزم توقيع مرسوم ينص على أن الأطفال المولودين على الأرض الأمريكية من أبوين من دون أوراق قانونية لن يحق لهم الحصول على الجنسية.
- ترمب قال في المقابلة "نحن البلد الوحيد في العالم الذي إذا وصل إليه شخص وأنجب طفلاً، يصبح الطفل مواطناً أميركياً… مع كل المميزات. هذا سخيف، هذا سخيف. يجب أن يتوقف هذا".
- ترمب أضاف "قيل لي كثيراً إنني احتاج إلى تعديل دستوري. أتعلمون؟ هذا ليس صحيحا"، وتابع "الأمر جار. سيحصل، وبمرسوم" من دون أن يحدد أي مواعيد.
- دول عدة بينها كندا تمنح جنسيتها لأي طفل يولد على أراضيها حتى لو كان ذووه في وضع غير قانوني أو يقومون بزيارة للبلد المعني.
عقبات قانونية
- إعادة النظر في هذا المبدأ المدرج في التعديل الرابع عشر للدستور عبر مرسوم رئاسي ستصطدم بعقبات قانونية كبيرة وخصوصا أن عددا من الخبراء يعتبرون أن الرئيس لا يمكنه اتخاذ قرار مماثل.
- أستاذ القانون الدستوري في جامعة هارفارد لورنس تريب اعتبر أن مشروع المرسوم الذي أشار إليه ترمب مجرد هراء، وكتب على تويتر "إذا كان ترمب يستطيع أن يلغي قانون حق الأرض الذي يكفله التعديل الرابع عشر بشحطة قلم، فسيصبح ممكنا محو الدستور برمته بالطريقة نفسها".
رأي الجمهوريين
- نواب جمهوريون حاولوا مرارا إلغاء منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين من أهل يقيمون في الولايات المتحدة في شكل غير قانوني، لكنهم أخفقوا. غير أن الجدل حول هذه القضية لم يتراجع داخل الجناح اليميني للحزب الجمهوري.
- السناتور الجمهوري ليندسي غراهام رحب أمس بما أعلنه ترمب، وقال "وأخيرا، ثمة رئيس مستعد للتصدي لهذه السياسة العبثية".
- غراهام الذي أكد أن الولايات المتحدة هي "واحدة من دولتين متطورتين في العالم" تمنحان الجنسية استنادا إلى مكان الولادة، أعلن أنه يعتزم طرح مشروع قانون يتقاطع مع المرسوم الذي تحدث عنه الرئيس.
- رئيس مجلس النواب الجمهوري بول راين قال ردا على سؤال حول إلغاء الحصول على الجنسية من خلال مرسوم بسيط، "من الواضح أنك لا تستطيع أن تفعل ذلك" مضيفا أن الرئيس لا يستطيع حظر منح الجنسية الأمريكية بالولادة، وأضاف أنه من غير الممكن حظر منح الجنسية الأمريكية لمن يولد في الولايات المتحدة بمرسوم رئاسي. مشددا على أن معظم الأشخاص الذين ولدوا في الولايات المتحدة يحق لهم، وفق الدستور وقرارات المحاكم الأمريكية، الحصول على الجنسية الأمريكية.
ضد المهاجرين
- كثف ترمب مؤخرا تصريحاته حول ملف الهجرة، وأكد مساء الإثنين عبر "فوكس نيوز" أنه يريد بناء "مدن من الخيم" على الحدود مع المكسيك، موضحا أن على المهاجرين "أن ينتظروا وإذا لم يحصلوا على اللجوء فليذهبوا".
- حذر ترمب في تغريدة هذا الأسبوع من "اجتياح" المهاجرين للولايات المتحدة.
- يتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أسبوع للمرة الأولى منذ انتخاب ترمب في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ إضافة إلى حكام ثلاثين ولاية.