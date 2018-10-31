هل يستطيع ترمب إلغاء حق الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة؟

قبل أسبوع من انتخابات تشريعية مهمة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس أنه يريد إصدار مرسوم يلغي الحق باكتساب الجنسية الأمريكية لكل طفل يولد في الولايات المتحدة.

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