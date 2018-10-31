نتنياهو يناقش العقيدة الأمنية لإسرائيل 2030 مع قائد جيش الاحتلال

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع رئيس الأركان الجديد الجنرال عفيف كوخافي (العقيدة الأمنية لإسرائيل 2030) في أول اجتماع بينهما عقب المصادقة الأحد علي تعيين كوخافي.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن بيان لمكتب نتنياهو قوله أن رئيس الوزراء ناقش مع كوخافي رؤيته لكيفية تنفيذ العقيدة الأمنية والعسكرية لإسرائيل حتى العام 2030 والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات من بينها العمل علي زيادة ميزانية الإنفاق العسكري بنسبة تتراوح بين 0.2 الي 0.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضح البيان أن الزيادة في ميزانية الإنفاق العسكري الإسرائيلي سوف تستخدم في تعزيز الأنظمة المضادة للصواريخ واستكمال الأسوار الأمنية الفاصلة وغيرها من متطلبات دعم الجيش الإسرائيلي خلال السنوات المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن خطة العقيدة الأمنية الإسرائيلية حتى العام 2030 تم تطويرها خلال العامين الماضيين وقدمت إلى المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) حتى يتم إقرار الزيادات في موازنة الإنفاق العسكري من خلال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الخلفيات:

حسمت لجنة تعيين كبار المسؤولين الإسرائيليين برئاسة القاضي إليعازر غولدبيرغ الأحد الماضي جدلا ثار في إسرائيل بشأن اختيار الجنرال عفيف كوخافي رئيسا جديدا لأركان الجيش الاسرائيلي .

يوم الجمعة الماضي، قرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ترشيح رئيس جديد لأركان الجيش هو اللواء عفيف كوخافي، نائب رئيس الأركان الحالي، وذلك بعكس رغبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أراد المنصب لسكرتيره العسكري السابق اللواء أيالون زمير، الذي يرتاح له أكثر.

وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، بدأ ليبرمان قبل شهرين في إجراء مقابلات مع 4 جنرالات مرشحين للمنصب بمن فيهم كوخافي، كما أجرى مشاورات خارج السلك العسكري، ولكنه لم يستطع التوصل لقرار بسبب خلافه مع نتنياهو.

قرر ليبرمان اختيار عفيف كوخافي من دون تنسيق مع نتنياهو، ليضعه أمام أمر واقع.

يعد استقبال نتنياهو للجنرال عفيف كوخافي بمثابة موافقة صريحة من رئاسة الوزراء على تعيينه في المنصب الجديد.

ولاية رئيس الأركان الإسرائيلي الحالي اللواء غادي أيزنكوت، تنتهي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2019. ومن المفترض أن يبدأ كوخافي مهام منصبه الجديد في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل بعد ترقيته الي رتبة فريق.

من هو الجنرال كوخافي؟