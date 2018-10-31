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سياسة|مصر

مصر تستضيف تدريبات عسكرية عربية

31/10/2018

قال الجيش المصري الأربعاء إن قوات مسلحة ومراقبين من ثماني دول عربية يتوافدون على مصر للمشاركة في تدريبات تبدأ يوم السبت المقبل، في تحرك قد يتطور إلى تكتل إقليمي لمواجهة إيران.

القصة:
  • المتحدث العسكري المصري قال في بيان على صفحته على فيسبوك إن قوات جوية وبرية وبحرية وقوات خاصة من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن بدأت الوصول إلى مصر من أجل المناورات التي أُطلق عليها اسم "درع العرب 1" والمقرر أن تجرى بين 3 و16 نوفمبر/تشرين الثاني.
  • المتحدث العقيد تامر الرفاعي: مراقبون من لبنان والمغرب سيحضرون المناورات.
  • المتحدث: التدريبات تندرج في إطار مساعي مصر لتعزيز التعاون العسكري مع الدول العربية الأخرى.
خلفية:
  • تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على دول الخليج ومصر والأردن لبدء تشكيل ما وصفه بعض مسؤولي البيت الأبيض بأنه نسخة عربية من حلف شمال الأطلسي أو "ناتو عربي" من الحلفاء السنة لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.
  • البيت الأبيض أكد في يوليو/تموز أنه يعمل منذ عدة شهور على صياغة تحالف مع شركاء إقليميين.
  • مصدر أمريكي قال إن المسؤولين السعوديين طرحوا فكرة اتفاق أمني قبل زيارة ترمب للمملكة العام الماضي عندما أعلن عن صفقة سلاح ضحمة، لكن مقترح التحالف لم يتبلور.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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