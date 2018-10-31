مصر تستضيف تدريبات عسكرية عربية

قال الجيش المصري الأربعاء إن قوات مسلحة ومراقبين من ثماني دول عربية يتوافدون على مصر للمشاركة في تدريبات تبدأ يوم السبت المقبل، في تحرك قد يتطور إلى تكتل إقليمي لمواجهة إيران.

القصة:

المتحدث العسكري المصري قال في بيان على صفحته على فيسبوك إن قوات جوية وبرية وبحرية وقوات خاصة من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن بدأت الوصول إلى مصر من أجل المناورات التي أُطلق عليها اسم "درع العرب 1" والمقرر أن تجرى بين 3 و16 نوفمبر/تشرين الثاني.

المتحدث العقيد تامر الرفاعي: مراقبون من لبنان والمغرب سيحضرون المناورات.

المتحدث: التدريبات تندرج في إطار مساعي مصر لتعزيز التعاون العسكري مع الدول العربية الأخرى.

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