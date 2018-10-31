شاهد: كيف ترى بريطانيا احتمالات التغيير في العائلة الحاكمة بالسعودية؟

أدلى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت بإفادات تتعلق بقضايا عديدة في جلسة مساءلة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني الأربعاء.

من بين القضايا التي تناولها هنت اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.. وفيما يلي أبرز تصريحاته.