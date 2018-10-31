البث الحي
سياسة

شاهد: كيف ترى بريطانيا احتمالات التغيير في العائلة الحاكمة بالسعودية؟

31/10/2018

أدلى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت بإفادات تتعلق بقضايا عديدة في جلسة مساءلة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني الأربعاء.

من بين القضايا التي تناولها هنت اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.. وفيما يلي أبرز تصريحاته.

  • مقتل خاشقجي قضية خطيرة نأخذها على محمل الجد.
  • سنطلق حملة بشأن حرية الإعلام وقضية خاشقجي جزء من هذه الحملة
  • سنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان وندين أعمال العنف ضد الصحفيين.
  • لا أتفق مع الجبير في أن قضية خاشقجي "باتت هستريا" فالأمر صادم.
  • على السعودية تقديم الضمانات الكافية لنا لكي نثق بها كشريك استراتيجي بعد قتل خاشقجي
  • هناك جوانب عديدة لا ننظر إليها بإيجابية في السعودية مثل أحكام الإعدام وحقوق العمال.
  • من غير المرجح أن تؤدي الضغوط الخارجية إلى إحداث تغييرات في العائلة الحاكمة بالسعودية، أعتقد أن التغييرات الداخلية في العائلة الحاكمة بالسعودية ستكون منوطة بالعائلة نفسها.
  • ندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لوقف الأعمال العدائية هناك.
  • وقف الأعمال العدائية في اليمن يجب أن يتوافق مع عمل دبلوماسي لحل الأزمة.
المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

جورج عبد الله.. لبناني تسجنه فرنسا منذ 36 عاما رغم انتهاء محكوميته

أمضى جورج أكثر من 36 عاما خلف القضبان رغم مرور نحو 20 عاما على انتهاء مدة محكوميته (فيسبوك)

بعد انتظار عامين لإجراء جراحة.. وفاة تلميذ تونسي خلال تحية العلم (فيديو)

المدرسون في انتظار تشييع جثمان الطفل محمد عياد (موافع التواصل)

تزامنا مع حملات المقاطعة.. دانون الفرنسية تسرح ألفي موظف

شعار شركة دانون الفرنسية (ر ويترز)

السيسي يحذر المصريين من تزايد الإصابات بكورونا (فيديو)

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)
الأكثر قراءة

القضاء اللبناني يصدر قراره بشأن زوج نانسي عجرم المتهم بالقتل

المغنية اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم

تركيا: سنرد في الميدان على تفتيش سفينتنا

(تويتر)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي