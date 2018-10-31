شاهد: كيف ترى بريطانيا احتمالات التغيير في العائلة الحاكمة بالسعودية؟

أدلى وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت بإفادات تتعلق بقضايا عديدة في جلسة مساءلة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني الأربعاء.
من بين القضايا التي تناولها هنت اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.. وفيما يلي أبرز تصريحاته.
- مقتل خاشقجي قضية خطيرة نأخذها على محمل الجد.
- سنطلق حملة بشأن حرية الإعلام وقضية خاشقجي جزء من هذه الحملة
- سنستمر في الدفاع عن حقوق الإنسان وندين أعمال العنف ضد الصحفيين.
- لا أتفق مع الجبير في أن قضية خاشقجي "باتت هستريا" فالأمر صادم.
- على السعودية تقديم الضمانات الكافية لنا لكي نثق بها كشريك استراتيجي بعد قتل خاشقجي
- هناك جوانب عديدة لا ننظر إليها بإيجابية في السعودية مثل أحكام الإعدام وحقوق العمال.
- من غير المرجح أن تؤدي الضغوط الخارجية إلى إحداث تغييرات في العائلة الحاكمة بالسعودية، أعتقد أن التغييرات الداخلية في العائلة الحاكمة بالسعودية ستكون منوطة بالعائلة نفسها.
- ندعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لوقف الأعمال العدائية هناك.
- وقف الأعمال العدائية في اليمن يجب أن يتوافق مع عمل دبلوماسي لحل الأزمة.