شاهد| تركي الفيصل: السعودية دفعت ثمنا غاليا لعلاقتها مع أمريكا

دان رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنه تمنى ألا يؤثر مقتله على العلاقات بين الرياض وواشنطن.
تصريحات الفيصل جاءت في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية في واشنطن.
أبرز ما جاء في كلمة الأمير تركي الفيصل:
- بين الولايات المتحدة والسعودية علاقة استمرت لأكثر من سبعة عقود في ظل 13 رئيسا أمريكيا و6 ملوك سعوديين.
- العلاقات بين البلدين تعرضت لأزمات بسبب النفط عام 1973 وبسبب أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، لكنها عادت مرة أخرى إلى طبيعتها.
- السعودية تتعرض حاليا لهجوم خبيث وغير منصف شبيه بالذي تعرضت له بعد أحداث 11 سبتمبر، من مراكز أبحاث وسياسيين ووسائل إعلام.
- الجريمة التي وقعت في القنصلية السعودية في إسطنبول بقتل جمال خاشقجي مأساوية وغير مبررة وهي موضوع الهجوم الحالي على السعودية و"شيطنتها".
- إخضاع مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية لقضية مقتل خاشقجي ليس أمرا صحيا والسعودية ملتزمة بمحاسبة الجناة.
- العلاقات الأمريكية السعودية كبيرة وستجتاز هذه الأزمة وسيتم الحفاظ على الثقة المتبادلة.
- العلاقات المشتركة تشمل التجارة والاستثمار وبيع السلاح وإحلال السلام العالمي في الشرق الأوسط وأمن واستقرار الاقتصاد العالمي واستقرار أسعار النفط ومجابهة قوى الإرهاب الإقليمية والدولية.
- السعودية دفعت ثمنا غاليا من سمعتها في العالم العربي بسبب التعاون مع السياسات الأمريكية وتحملت تلك التكلفة لأنها تؤمن بصداقتها مع الولايات المتحدة.
- أهمية السعودية لم تتغير فهي حجر الزاوية للعالم الإسلامي فنحو 1.5 مليار مسلم يولون وجههم شطر مكة 5 مرات في اليوم.
- السعودية تلعب دورا إقليميا ودوليا مهما من خلال العمل مع الولايات المتحدة لوضع حد للنزاعات في الشرق الأوسط.
- السعودية تخصص 4% من ناتجها المحلي كمساعدات للبلدان الفقيرة وشطبت 6 مليارات دولارات ديون على دول فقيرة.
- قتالنا ضد قوى الظلام مستمر ونقف ضد مطامح إيران للهيمنة على المنطقة.
- لا يتعين على بلدان عذبت وسجنت أبرياء وأطلقت حروبا قتلت فيها الآلاف بسبب معلومات مفبركة أن تعتبر نفسها مدافعة عن حرية التعبير بل يجب أن تتواضع في تعاملها مع الآخرين.
- ديننا ينصّ على أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لذلك من قتل جمال خاشجقي كأنما قتل الناس جميعا.
- الأطفال الفلسطينيون يذبحون يوميا على يد الجيش الإسرائيلي، ولم نر ضجة مثلما حدث معنا.
- قُتل يوم الأحد أحد عشر يهوديا في الهجوم على معبد يهودي في مدينة بيتسبيرغ الأمريكية، وهذا بمثابة قتل للإنسانية.