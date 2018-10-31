شاهد| تركي الفيصل: السعودية دفعت ثمنا غاليا لعلاقتها مع أمريكا

دان رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنه تمنى ألا يؤثر مقتله على العلاقات بين الرياض وواشنطن.

تصريحات الفيصل جاءت في كلمة ألقاها أمام المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية في واشنطن.

أبرز ما جاء في كلمة الأمير تركي الفيصل: