شاهد: احتجاجات في باكستان على تبرئة مسيحية اتهمت بالإساءة للإسلام

اندلعت مظاهرات حاشدة في باكستان منذ أمس الأربعاء واستمرت حتى اليوم الخميس احتجاجا على إلغاء حكم بالإعدام بحق مسيحية بعد إدانتها بالإساءة للإسلام.

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