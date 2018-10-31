شاهد: احتجاجات في باكستان على تبرئة مسيحية اتهمت بالإساءة للإسلام

اندلعت مظاهرات حاشدة في باكستان منذ أمس الأربعاء واستمرت حتى اليوم الخميس احتجاجا على إلغاء حكم بالإعدام بحق مسيحية بعد إدانتها بالإساءة للإسلام.
القصة:
- قضت المحكمة العليا الباكستانية الأربعاء بإلغاء إدانة مسيحية حُكم عليها بالإعدام شنقا في قضية تجديف.
- حكم الإعدام صدر ضد آسيا بيبي، وهي أم لأربعة أبناء، عام 2010 لتصبح أول امرأة يصدر ضدها مثل هذا الحكم بموجب القوانين الباكستانية التي تعاقب بصرامة على الإساءة للإسلام.
- أدينت بيبي بسبب تعليقات مزعومة تضمنت الازدراء للإسلام بعد أن اعترض جيرانها على شربها الماء في أكوابهم لأنها ليست مسلمة.
- نفت بيبي تهمة ازدراء الأديان.
- أغضبت قضيتها المسيحيين في أنحاء العالم وكانت مثار انقسام داخل باكستان حيث اغتيل سياسيان حاولا مساعدتها.
- كان إسلاميون في باكستان جعلوا قضية بيبي نقطة رئيسية في حملاتهم إذ يعارض كثير منهم الإفراج عنها.
- قال كبير القضاة صادق ناصر "تم إلغاء الإدانة. تمت تبرئتها من جميع التهم وإن لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى فسيتم الإفراج عنها فورا".