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سياسة|باكستان

شاهد: احتجاجات في باكستان على تبرئة مسيحية اتهمت بالإساءة للإسلام

31/10/2018

اندلعت مظاهرات حاشدة في باكستان منذ أمس الأربعاء واستمرت حتى اليوم الخميس احتجاجا على إلغاء حكم بالإعدام بحق مسيحية بعد إدانتها بالإساءة للإسلام.

القصة:
  • قضت المحكمة العليا الباكستانية الأربعاء بإلغاء إدانة مسيحية حُكم عليها بالإعدام شنقا في قضية تجديف.
  • حكم الإعدام صدر ضد آسيا بيبي، وهي أم لأربعة أبناء، عام 2010 لتصبح أول امرأة يصدر ضدها مثل هذا الحكم بموجب القوانين الباكستانية التي تعاقب بصرامة على الإساءة للإسلام.
  • أدينت بيبي بسبب تعليقات مزعومة تضمنت الازدراء للإسلام بعد أن اعترض جيرانها على شربها الماء في أكوابهم لأنها ليست مسلمة.
  • نفت بيبي تهمة ازدراء الأديان.
  • أغضبت قضيتها المسيحيين في أنحاء العالم وكانت مثار انقسام داخل باكستان حيث اغتيل سياسيان حاولا مساعدتها.
  • كان إسلاميون في باكستان جعلوا قضية بيبي نقطة رئيسية في حملاتهم إذ يعارض كثير منهم الإفراج عنها.
  • قال كبير القضاة صادق ناصر "تم إلغاء الإدانة. تمت تبرئتها من جميع التهم وإن لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى فسيتم الإفراج عنها فورا".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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