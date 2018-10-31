شاب عمره 17 عاما يفجر نفسه داخل مقر أمني روسي

فتحت روسيا تحقيقا فيما يشتبه بأنه عمل إرهابي بعد أن فجر شاب يبلغ من العمر 17 عاما نفسه (الأربعاء) في ردهة مكتب تابع لجهاز الأمن الاتحادي الروسي بشمال البلاد.
التفاصيل:
- قالت لجنة التحقيقات الروسية إن الشاب الذي لم تكشف عن اسمه فجر قنبلة محلية الصنع في ردهة مكتب جهاز الأمن الاتحادي وهو هيئة الأمن الداخلي والمخابرات الرئيسية في البلاد في مدينة أرخانجلسك.
- قالت اللجنة إن الشاب لقي حتفه على الفور.
- ذكر المحققون أنهم توصلوا إلى أن الشاب من سكان مدينة أرخانجلسك، التي تقع على مسافة نحو ألف كيلومتر شمالي موسكو، لكنهم لم يكشفوا عن هويته.
- قالت لجنة التحقيقات في بيان إن ثلاثة من العاملين بجهاز الأمن الاتحادي أصيبوا في الانفجار.
- نشرت اللجنة ما قالت إنها صورة التقطتها كاميرات المراقبة للمهاجم في ردهة المبنى.
- أظهرت الصورة شابا يده اليمنى داخل حقيبة كان يحملها بيده اليسرى.
- قالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إن الشاب أخرج القنبلة من الحقيبة وانفجرت في يديه بعد ذلك بقليل مما ألحق به إصابة قاتلة.
- أظهرت صور نشرها شهود على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الانفجار ما بدا أنها جثة ممددة على الأرض خارج أبواب المدخل الخشبية السميكة.
- قالت سفيتلانا بيترينكو، المتحدثة باسم لجنة التحقيق، إن موسكو ستتولى التحقيق وإن ألكسندر باستريكين كبير المحققين الروس يسعى لمعرفة الدافع وتفاصيل أخرى في أقرب وقت ممكن.
- أوضحت بيترينكو أن شقة القتيل يجري تفتيشها كما يجري استجواب أصدقائه وأقاربه، مشيرة إلى أن البحث جار عما إذا كان القتيل عضوا في جماعة متشددة.
- نشرت وسائل إعلام روسية تحذيرا لم يتسن التأكد منه نشره المهاجم على موقع للتواصل الاجتماعي قبل الانفجار.
- بحسب التحذير فقد وصف المهاجم نفسه بأنه شيوعي فوضوي، وقال إنه قرر القيام بذلك لأن جهاز الأمن الاتحادي يلفق القضايا ويعذب الناس.
خلفية:
- تقع هجمات عنيفة بانتظام على الشرطة وجهاز الأمن الاتحادي في منطقة شمال القوقاز المضطربة في روسيا لكن الهجمات نادرة خارج تلك المنطقة.
- في وقت سابق من هذا الشهر قام طالب يبلغ من العمر 18 عاما بقتل 19 شخصا على الأقل وأصاب عشرات بجروح في معهد بمنطقة البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، بعدما اقتحم المبنى وأطلق النار بشكل عشوائي على الطلاب قبل أن يقتل نفسه.