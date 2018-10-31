شاب عمره 17 عاما يفجر نفسه داخل مقر أمني روسي

في وقت سابق من هذا الشهر قام طالب يبلغ من العمر 18 عاما بقتل 19 شخصا على الأقل وأصاب عشرات بجروح في معهد بمنطقة البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، بعدما اقتحم المبنى وأطلق النار بشكل عشوائي على الطلاب قبل أن يقتل نفسه.