جمهوريون يطالبون ترمب بتعليق المحادثات النووية مع السعودية

طالب أعضاء جمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترمب اليوم الأربعاء بتعليق محادثات بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
التفاصيل:
- المشرعون الأمريكيون الخمسة هم السناتور ماركو روبيو والسناتور كوري غاردنر والسناتور راند بول والسناتور دين هيلر والسناتور تود يانغ.
- المشرعون: سنستخدم قانون الطاقة الذرية لمنع أي اتفاقات نووية أمريكية سعودية إذا لم يعلق ترمب المحادثات.
- المشرعون: تثير الأمور التي تتكشف في الوقت الحالي بشأن قتل خاشقجي وأيضا تصرفات سعودية معينة فيما يتعلق باليمن ولبنان مزيدا من المخاوف الجدية بشأن الشفافية والمساءلة وتقدير صناع القرار الحاليين في السعودية.
- المشرعون: نطالب بأن توقف أي مفاوضات في المستقبل القريب بخصوص اتفاق أمريكي سعودي للاستخدامات النووية السلمية.
خلفية:
- اختفى خاشقجي، المنتقد البارز لولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية الأمير محمد بن سلمان، بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
- كان خاشقجي كاتب مقالات بصحيفة واشنطن بوست، وقد أثار مقتله غضبا عالميا وسبب أزمة للمملكة أكبر مصدر للنفط في العالم.
- طالبت الولايات المتحدة بالشفافية في التحقيق المتعلق بمقتل خاشقجي وألغت تأشيرات دخول بعض السعوديين بسبب الواقعة. وقال ترمب إن الأمير محمد قد يتحمل المسؤولية النهائية عما حدث لخاشقجي لكنه وصف الرياض أيضا بأنها حليف قوي.
- دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس (الثلاثاء) إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن وحثا على أن تبدأ الشهر المقبل المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية هناك.