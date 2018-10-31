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بومبيو للسعوديين: الوقت ليس في صالحكم

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زار السعودية لبحث قضية خاشقجي مع العاهل السعودي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زار السعودية لبحث قضية خاشقجي مع العاهل السعودي
31/10/2018

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، المسؤولين السعوديين إلى نشر الحقائق المتعلقة باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، محذرا أن الوقت ليس في صالحهم.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي:
  • اغتيال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يعد خرقا لأعراف القانون الدولي.
  • مازالت هناك أسئلة كثيرة لم تتم الإجابة عليها وتحديدا بشأن كيفية حصول جريمة قتل خاشقجي.
  • طلبنا الحقائق من الجانبين التركي والسعودي، ولكننا لن نعتمد عل الآخرين إنما سنجمع رواياتهم ونبني استنتاجنا الخاص لما حصل في قضية خاشقجي.
  • أعتقد أن السعوديين يشاركوننا الرأي، إنهم يفهمون أنه ينبغي عليهم نشر الحقائق، وبأن الوقت ليس في صالحهم.
  • من المهم أن توضع في الحسبان العلاقات الاستراتيجية مع السعودية مع ضمان محاسبة كل الضالعين في قتل خاشقجي.

كان وزير الخارجية السعودي مايك بومبيو قد زار السعودية منتصف أكتوبر/تشرين أول للتباحث مع العاهل السعودي حول قضية الصحفي جمال خاشقجي، ثم توجه بعدها إلى أنقرة حيث ألتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتباحث حول القضية نفسها.

أعضاء بالكونغرس يدعون ترمب للحزم مع السعودية:
  • خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وجهوا رسالة مشتركة موجهة للرئيس دونالد ترمب بشأن مقتل خاشقجي.
  • أعضاء الكونغرس قالوا في رسالتهم إن مقتل جمال خاشقجي والتصرفات السعودية بشأن اليمن ولبنان أمور تثير القلق حيال قرارات صناع القرار الحاليين في السعودية.
  • دعا الأعضاء في رسالتهم ترمب إلى وقف المباحثات مع السعودية بشأن الطاقة النووية السلمية.
  • الأعضاء الخمسة يقودهم السناتور راند بول، وهم ماركو روبيو، وكوري غارن، ودين هالر، وتود يونغ.
ضغوط متزايدة:
  • مجموعة من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين طرحوا مشروع قانون في المجلس من شأنه وقف معظم مبيعات الأسلحة للسعودية ردا على مقتل خاشقجي.
  • يشمل المشروع حظرا على المساعدة في مجالات الأمن والمخابرات والتدريب والعتاد.
  • صحيفة واشنطن بوست دعت الكونغرس الأمريكي إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن مقتل خاشقجي، بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حال ثبوت مسؤوليته.
  • أثار مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري موجة انتقادات دولية للرياض.
  • برزت تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يسيطر على أجهزة الأمن بالمملكة في هذه العملية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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