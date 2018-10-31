النمسا: الهجرة ليست حقا من حقوق الإنسان

قررت الحكومة النمساوية اليمينية، (الأربعاء)، الانسحاب من ميثاق الأمم المتحدة المرتقب بشأن الهجرة، واعتبرت أن الهجرة لا تمثل حقا من حقوق الانسان.

النمسا تنحسب من معاهدة الهجرة:

أعلنت الحكومة النمساوية انسحابها من معاهدة الأمم المتحدة حول الهجرة التي ستتمّ المصادقة عليها رسمياً في كانون الاول/ديسمبر.

اتّفقت الحكومة على عدم توقيع معاهدة الأمم المتحدة حول الهجرة وبالتالي عدم إلزام النمسا بها.

حزب اليمين المتطرّف أطلق حملة منذ أسابيع لمطالبة فيينا بمقاطعة النصّ الذي يُعدّ أوّل وثيقة دولية حول إدارة الهجرة.

تصريحات نائب المستشار النمساوي هاينس كريستيان شتراخة المنتمي إلى حزب الحرية اليميني المتطرف:

نحن من يقرر من يدخل النمسا، ولا أحد سوانا.

الهجرة ليست حقا من حقوق الإنسان ويجب ألا تصبح حقا من حقوق الإنسان.

من شأن هذا أن يؤدي إلى تطورات سياسية لا يمكن تصورها في شتى أنحاء العالم.

تصريحات سابقة للمستشار النمساوي زباستيان كورتس المنتمي لحزب الشعب المحافظ:

ميثاق الأمم المتحدة قد يخلط الحدود بين الهجرة غير الشرعية والهجرة الشرعية.

الميثاق يخلط بين الفارين، ومن يسعون للعمل في الخارج، ونحن نرفض ذلك.

القانوني الأممي حول الهجرة: