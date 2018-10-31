النائب العام السعودي يغادر تركيا بصحبة طرود من المكسرات

قالت وكالة الأناضول التركية إن النائب العام السعودي سعود المعجب غادر مدينة إسطنبول متجها إلى بلاده بعد لقائه مسؤولين أتراك ضمن التحقيقات المتعلقة بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

التفاصيل بحسب وكالة الأناضول:

المعجب وصل إلى صالة كبار الزوار في مطار أتاتورك الدولي، ولم يُجب على أسئلة الصحفيين.

4 أشخاص وصلوا إلى صالة الشخصيات المهمة بالمطار قبيل وصول المعجب، ومعهم 5 حقائب مرقمة، وأغراض شخصية، و4 طرود من المكسرات، حيث تم تمريرها من جهاز كاشف الحقائب ونقلها إلى الطائرة.

المعجب غادر مطار أتاتورك بطائرة خاصة الساعة 18:05 بالتوقيت المحلي.

ونشر نشطاء وصحفيون على الإنترنت صورا للطرود التي اصطحبها المعجب معه أثناء عودته إلى بلاده.

بيان المدعي العام في إسطنبول عرفان فيدان حول زيارة المدعي العام السعودي:

النائب العام السعودي نفى وجود متعاون محلي تركي.

لا نتائج ملموسة من الاجتماعات مع النائب العام السعودي.

سألنا المدعي العام السعودي خلال لقائنا به عن مكان جثة خاشقجي وعن هوية الرجل المحلي الذي تعاون معهم.

المسؤولون الأتراك والسعوديون اتفقوا على التحقيق في كل تفاصيل قضية خاشقجي ومحاكمة مرتكبي جريمة القتل الشنيعة.

طلبنا من المدعي العام السعودي تسليمنا الموقوفين لديهم في السعودية لمحاكمتهم في تركيا في قضية مقتل جمال خاشقجي.

الجانب السعودي قدم لنا إجابات مكتوبة ودعوة لزيارة السعودية وجلب تفاصيل أدلة التحقيق.

الجانب السعودي أبلغنا أنه يمكن العثور على جثة خاشقجي بعد تحقيق مشترك في السعودية.

خاشقجي قتل خنقا داخل قنصلية بلاده في إسطنبول وتم تقطيع جثته بناء على خطة معدة مسبقا.

جريمة قتل خاشقجي عملية جرى التخطيط لها مسبقا قبل نحو أربعة أسابيع وتم تقطيع الجثة والتخلص منها وفق خطة معدّة.

مدعي عام إسطنبول: لا نتائج ملموسة من الاجتماعات مع النائب العام السعودي.

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