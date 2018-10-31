النائب العام السعودي يستمع لتسجيلات مقتل خاشقجي

قالت مصادر أمنية للجزيرة إن النائب العام السعودي استمع إلى جزء من التسجيلات التي بحوزة السلطات التركية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقالت المصادر إن المدعي العام السعودي طلب الاستماع إلى التسجيلات خلال لقائه بمدير المخابرات التركية.

التفاصيل:

النائب العام السعودي زار أمس مكتب جهاز الاستخبارات التركية في إسطنبول في إطار التحقيق في جريمة قتل خاشقجي، بحسب وكالة أنباء "دوغان" التركية الخاصة.

الوكالة أفادت بأن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب الذي وصل إلى إسطنبول الأحد، غادر الفندق في موكب وتوجه إلى مقر إدارة جهاز الاستخبارات في إسطنبول.

الوكالة لم تعطِ تفاصيل إضافية حول الزيارة أو الشخصيات التي التقاها النائب العام أو محتوى النقاشات.

تشكيك تركي

تركيا شكتت اليوم بإرادة السعودية في "التعاون بصدق" في قضية قتل جمال خاشقجي.

مسؤول تركي كبير اشترط عدم الكشف عن اسمه أكد لوكالة "فرانس برس" أن المسؤولين السعوديين بدوا "مهتمين خصوصا بالحصول على الأدلة التي نملكها ضد مرتكبي الجريمة". وأضاف "لم نشعر أنهم حريصون على التعاون بصدق في التحقيق".

تلويح بعقوبات فرنسية

وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قال اليوم إن فرنسا لا تستبعد فرض عقوبات على السعودية إذا ثبت ضلوع سلطاتها في قتل خاشقجي.

فرنسا دعت السعودية لكشف حقيقة القضية وإعلان أسماء المسؤولين عن القتل ومعاقبتهم وذلك بعد أن غيرت الرياض روايتها لما حدث عدة مرات.

الوزير الفرنسي قال لإذاعة (آر.تي.إل) "طالما لم يتم إعلان أسماء المسؤولين وملابسات القتل وتقييمها سنستمر في المطالبة بالحقيقة التي لم نتوصل إليها بعد".

لو دريان تابع "سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين" عن القتل وأضاف أن فرنسا لم تستبعد فرض أي عقوبات على السعودية وهي مشتر كبير للسلاح والمنتجات الفاخرة وغيرها من الصادرات الفرنسية.

لو دريان هون من أهمية مبيعات السلاح للسعودية بالنسبة للاقتصاد الفرنسي قائلا إنها لا تمثل سوى سبعة بالمئة من إجمالي صادرات فرنسا من السلاح. وتابع "لسنا معتمدين على السعودية فيما يتعلق بهذا الأمر".

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