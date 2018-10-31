إندونيسيا تحتج لدى السعودية على إعدام خادمة أدينت بالقتل

قدمت إندونيسيا احتجاجا للسعودية على إعدام خادمة إندونيسية أدينت بقتل مخدومها الذي تقول منظمة للدفاع عن حقوق العمال إنه كان يحاول اغتصابها في ذلك الوقت.

الموقف الإندونيسي:

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قال إنه اتصل بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتقديم احتجاج والمطالبة بمعرفة سبب عدم إبلاغ إندونيسيا بإعدام المرأة وتدعى توتي تورسيلاواتي.

مكتب أمين مجلس الوزراء نقل عن ويدودو قوله: اتصلنا بوزير خارجية السعودية ونقلنا احتجاجنا.

الرئيس الإندونيسي: تم استدعاء سفير السعودية لدى إندونيسيا لبحث الأمر.

خلفية: