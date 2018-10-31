إندونيسيا تحتج لدى السعودية على إعدام خادمة أدينت بالقتل

قدمت إندونيسيا احتجاجا للسعودية على إعدام خادمة إندونيسية أدينت بقتل مخدومها الذي تقول منظمة للدفاع عن حقوق العمال إنه كان يحاول اغتصابها في ذلك الوقت.
الموقف الإندونيسي:
- الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قال إنه اتصل بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتقديم احتجاج والمطالبة بمعرفة سبب عدم إبلاغ إندونيسيا بإعدام المرأة وتدعى توتي تورسيلاواتي.
- مكتب أمين مجلس الوزراء نقل عن ويدودو قوله: اتصلنا بوزير خارجية السعودية ونقلنا احتجاجنا.
- الرئيس الإندونيسي: تم استدعاء سفير السعودية لدى إندونيسيا لبحث الأمر.
خلفية:
- أدينت تورسيلاواتي، التي كانت تعمل في مدينة الطائف، بقتل صاحب العمل في يونيو حزيران 2011.
- قالت منظمة إندونيسية معنية بالدفاع عن حقوق العاملين، تدعي "مايغرنت كير" (رعاية المهاجرين)، في سبتمبر/أيلول إن تورسيلاواتي كانت تدافع عن نفسها من محاولة لاغتصابها.
- استشهد مكتب أمين مجلس الوزراء بتأكيد المنظمة.
- تطبق إندونيسيا، التي تعيش فيها أكبر أغلبية مسلمة في العالم وتربطها عموما علاقات جيدة بالسعودية، أحكام الإعدام أيضا في جرائم محددة.
- طالبت إندونيسيا السعودية عدة مرات بتعزيز حماية العاملين الإندونيسيين بما في ذلك مطالبة وزير خارجيتها ريتنو مرسودي بذلك هذا الشهر خلال لقائه نظيره السعودي في جاكرتا.