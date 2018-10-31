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سياسة|السعودية

إندونيسيا تحتج لدى السعودية على إعدام خادمة أدينت بالقتل

الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
31/10/2018

قدمت إندونيسيا احتجاجا للسعودية على إعدام خادمة إندونيسية أدينت بقتل مخدومها الذي تقول منظمة للدفاع عن حقوق العمال إنه كان يحاول اغتصابها في ذلك الوقت.

الموقف الإندونيسي:
  • الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو قال إنه اتصل بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتقديم احتجاج والمطالبة بمعرفة سبب عدم إبلاغ إندونيسيا بإعدام المرأة وتدعى توتي تورسيلاواتي.
  • مكتب أمين مجلس الوزراء نقل عن ويدودو قوله: اتصلنا بوزير خارجية السعودية ونقلنا احتجاجنا.
  • الرئيس الإندونيسي: تم استدعاء سفير السعودية لدى إندونيسيا لبحث الأمر.
خلفية:
  • أدينت تورسيلاواتي، التي كانت تعمل في مدينة الطائف، بقتل صاحب العمل في يونيو حزيران 2011.
  • قالت منظمة إندونيسية معنية بالدفاع عن حقوق العاملين، تدعي "مايغرنت كير" (رعاية المهاجرين)، في سبتمبر/أيلول إن تورسيلاواتي كانت تدافع عن نفسها من محاولة لاغتصابها.
  • استشهد مكتب أمين مجلس الوزراء بتأكيد المنظمة.
  • تطبق إندونيسيا، التي تعيش فيها أكبر أغلبية مسلمة في العالم وتربطها عموما علاقات جيدة بالسعودية، أحكام الإعدام أيضا في جرائم محددة.
  • طالبت إندونيسيا السعودية عدة مرات بتعزيز حماية العاملين الإندونيسيين بما في ذلك مطالبة وزير خارجيتها ريتنو مرسودي بذلك هذا الشهر خلال لقائه نظيره السعودي في جاكرتا.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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