أردوغان: نستعد لإنتاج أول نظام دفاع جوي صاروخي بعيد المدى

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا بدأت بإجراء دراسات من أجل إنتاج أول نظام دفاع صاروخي بعيد المدى مصنع محليا.
التفاصيل:
- تصريح أردوغان جاء خلال مشاركته في حفل افتتاح البنية التحتية لتنمية التكنولوجيا الوطنية، بالعاصمة أنقرة.
- أوضح أردوغان أن المنظومة المزمع إنتاجها، ستحمل اسم "سيبر" (الدرع)، وسيجري تسليم أول شحنة منها عام 2021.
- الرئيس التركي قال إنّ بلاده تعمل حاليا على رفع نسبة المنتجات المحلية والوطنية في قطاع الصناعات الدفاعية، إلى أكثر من 65%.
- لفت أردوغان إلى أن تركيا بدأت في الآونة الأخيرة، بتطبيق سياسات مستقلة، وأن هذه الخطوة تعد واحدة من الأسباب الكامنة وراء كثرة الهجمات ضدها في السنوات الأخيرة.
- لكنه أكد أن بلاده تتقدم بسرعة لتكون صاحبة كلمة في جميع مجالات تكنولوجيا الدفاع والطيران والفضاء.
- دعا أردوغان العلماء والخبراء الأتراك على العودة إلى الوطن من خلال برامج متنوعة بهدف ضمان مساهمتهم في المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية بالنسبة لتركيا.
- قال أردوغان: "سنحقق أهدافنا من أجل تركيا قوية ومستقلة، من خلال مواصلة الحملات الوطنية التي أطلقناها في مجال الصناعات الدفاعية".
خلفية:
- تشتري تركيا كذلك صواريخ إس-400 سطح-جو الروسية.
- نقلت وكالة الأناضول عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله الأسبوع الماضي إن نشر النظام الصاروخي الروسي إس-400 سيبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
- كانت صفقة شراء منظومة إس-400 سببا لقلق أمريكي بسبب عضوية أنقرة في حلف الناتو.