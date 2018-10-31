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سياسة|تركيا

أردوغان: نستعد لإنتاج أول نظام دفاع جوي صاروخي بعيد المدى

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
31/10/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا بدأت بإجراء دراسات من أجل إنتاج أول نظام دفاع صاروخي بعيد المدى مصنع محليا.

التفاصيل:
  • تصريح أردوغان جاء خلال مشاركته في حفل افتتاح البنية التحتية لتنمية التكنولوجيا الوطنية، بالعاصمة أنقرة.
  • أوضح أردوغان أن المنظومة المزمع إنتاجها، ستحمل اسم "سيبر" (الدرع)، وسيجري تسليم أول شحنة منها عام 2021.
  • الرئيس التركي قال إنّ بلاده تعمل حاليا على رفع نسبة المنتجات المحلية والوطنية في قطاع الصناعات الدفاعية، إلى أكثر من 65%.
  • لفت أردوغان إلى أن تركيا بدأت في الآونة الأخيرة، بتطبيق سياسات مستقلة، وأن هذه الخطوة تعد واحدة من الأسباب الكامنة وراء كثرة الهجمات ضدها في السنوات الأخيرة.
  • لكنه أكد أن بلاده تتقدم بسرعة لتكون صاحبة كلمة في جميع مجالات تكنولوجيا الدفاع والطيران والفضاء.
  • دعا أردوغان العلماء والخبراء الأتراك على العودة إلى الوطن من خلال برامج متنوعة بهدف ضمان مساهمتهم في المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية بالنسبة لتركيا.
  • قال أردوغان: "سنحقق أهدافنا من أجل تركيا قوية ومستقلة، من خلال مواصلة الحملات الوطنية التي أطلقناها في مجال الصناعات الدفاعية".
خلفية:
  • تشتري تركيا كذلك صواريخ إس-400 سطح-جو الروسية.
  • نقلت وكالة الأناضول عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله الأسبوع الماضي إن نشر النظام الصاروخي الروسي إس-400 سيبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
  • كانت صفقة شراء منظومة إس-400 سببا لقلق أمريكي بسبب عضوية أنقرة في حلف الناتو.
المصدر : وكالات
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